На границе Финляндии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Россию
На границе Финляндии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
На границе Финляндии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Россию
Пограничная охрана Финляндии сообщила о задержании четырех иностранцев, пытавшихся попасть в Россию через закрытую границу. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-02T19:03:00+03:00
2026-02-02T19:03:00+03:00
2026-02-03T02:28:00+03:00
в мире
россия
финляндия
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Россия, Финляндия
Финская погранохрана задержала четверых иностранцев при попытке попасть в Россию