Рейтинг@Mail.ru
На границе Финляндии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 02.02.2026 (обновлено: 02:28 03.02.2026)
https://ria.ru/20260202/finlyandiya-2071788737.html
На границе Финляндии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Россию
На границе Финляндии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
На границе Финляндии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Россию
Пограничная охрана Финляндии сообщила о задержании четырех иностранцев, пытавшихся попасть в Россию через закрытую границу. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-02T19:03:00+03:00
2026-02-03T02:28:00+03:00
в мире
россия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941340518_0:125:2958:1789_1920x0_80_0_0_b470fe2cdb20430416361aeaced31e95.jpg
https://ria.ru/20260130/rossija-2071125040.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941340518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83f2107879f893c9013f8631c9309c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
На границе Финляндии задержали иностранцев, пытавшихся попасть в Россию

Финская погранохрана задержала четверых иностранцев при попытке попасть в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗнак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП "Нуйамаа" на границе Финляндии и России
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП Нуйамаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП "Нуйамаа" на границе Финляндии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии сообщила о задержании четырех иностранцев, пытавшихся попасть в Россию через закрытую границу.
"Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии предотвратил незаконное пересечение границы из Финляндии в Россию четырьмя людьми в районе Иматры 30 января", — заявила погранохрана.
Информацию об их гражданстве в ведомстве не привели.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Европейская страна начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года — якобы из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих государств.
Финские власти утверждали, что Россия "целенаправленно отправляла просителей убежища к границе". Представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Более 4,5 тысячи финнов въехали в Россию, несмотря на закрытие границы
30 января, 05:09
 
В миреРоссияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала