Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии внезапно высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/finlyandiya-2071741601.html
В Финляндии внезапно высказались об отношениях с Россией
В Финляндии внезапно высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
В Финляндии внезапно высказались об отношениях с Россией
Финляндии придется восстановить отношения с Россией после конфликта на Украине, заявила бывший премьер государства Мари Кивиниеми в интервью iDNES. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:47:00+03:00
2026-02-02T15:47:00+03:00
в мире
россия
финляндия
фридрих мерц
эммануэль макрон
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071694950.html
https://ria.ru/20260202/germaniya-2071637732.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, фридрих мерц, эммануэль макрон, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Финляндия, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Украина, Сергей Лавров
В Финляндии внезапно высказались об отношениях с Россией

Экс-премьер Финляндии Кивиниеми: финнам придется восстановить отношения с РФ

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Финляндии придется восстановить отношения с Россией после конфликта на Украине, заявила бывший премьер государства Мари Кивиниеми в интервью iDNES.
«
"Когда появится мирный договор, отношения с Россией придется постепенно нормализовать", — утверждает она.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Западе сделали громкое заявление об Эпштейне и России
Вчера, 13:13
По мнению Кивиниеми, нормализация отношений с Россией необходима для Финляндии больше, чем для других стран Евросоюза.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Новый план Германии против России вызвал переполох на Западе
Вчера, 09:59
 
В миреРоссияФинляндияФридрих МерцЭммануэль МакронУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала