Рейтинг@Mail.ru
Россияне будут работать в феврале 152 часа - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/fevral-2071606475.html
Россияне будут работать в феврале 152 часа
Россияне будут работать в феврале 152 часа - РИА Новости, 02.02.2026
Россияне будут работать в феврале 152 часа
Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 152 часа в феврале, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T02:25:00+03:00
2026-02-02T02:25:00+03:00
юлия санина
работа.ру
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-fevral-2025/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юлия санина, работа.ру, общество
Юлия Санина, Работа.ру, Общество
Россияне будут работать в феврале 152 часа

РИА Новости: россияне с 40-часовым графиком отработают в феврале 152 часа

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 152 часа в феврале, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Установленная норма рабочего времени для занятых на 40-часовой рабочей неделе составит 152 часа", - сказала она.
По словам эксперта, россияне, работающие 36 часов в неделю, отработают в феврале 136,8 часа. А те, кто трудится 24 часа в неделю - 91,2 часа.
Производственный календарь на февраль 2026
Как отдыхаем в феврале 2026: полный календарь официальных выходных
13 января, 11:19
 
Юлия СанинаРабота.руОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала