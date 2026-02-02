Россияне будут работать в феврале 152 часа

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 152 часа в феврале, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

"Установленная норма рабочего времени для занятых на 40-часовой рабочей неделе составит 152 часа", - сказала она.