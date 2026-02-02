ФАС получила жалобу на организацию торгов по продаже Домодедово

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила жалобу на действия организатора торгов по продаже аэропорта "Домодедово" - ПАО "Банк ПСБ", выяснило РИА Новости из уведомления ФАС.

"В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба "…" от 26.01.2026 № 1/26 (вх. от 27.01.2026 № 10999-ЭП/26)... на действия (бездействие) организатора торгов – ПАО "Банк ПСБ" при организации и проведении продажи посредством публичного предложения долей в размере 100% уставного капитала", - говорится в сообщении.

Таким образом, жалоба была подана за три дня до проведения повторного аукциона по продаже " Домодедово ", который прошел 29 января. По итогам торгов победителем стала дочерняя структура аэропорта " Шереметьево " ООО " Перспектива ", которая предложила за актив минимально возможные 66,1 миллиарда рублей. Первый аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", который проходил 20 января, признан несостоявшимся.

Жалоба будет рассмотрена 3 февраля в 12.30 мск в дистанционном режиме. В рассмотрении имеют право поучаствовать уполномоченные представители ПАО "Банк ПСБ" и электронной площадки проведения торгов " РТС -тендер", отмечено в уведомлении.

Организатор торгов не имеет права заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Если это требование нарушено, договор является ничтожным, уточняется в сообщении.