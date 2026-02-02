Рейтинг@Mail.ru
ФАС получила жалобу на организацию торгов по продаже Домодедово - РИА Новости, 02.02.2026
17:48 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/fas-2071774772.html
ФАС получила жалобу на организацию торгов по продаже Домодедово
ФАС получила жалобу на организацию торгов по продаже Домодедово - РИА Новости, 02.02.2026
ФАС получила жалобу на организацию торгов по продаже Домодедово
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила жалобу на действия организатора торгов по продаже аэропорта "Домодедово" - ПАО "Банк ПСБ", выяснило РИА РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:48:00+03:00
2026-02-02T17:48:00+03:00
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральная антимонопольная служба (фас россии), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), экономика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Экономика
ФАС получила жалобу на организацию торгов по продаже Домодедово

ФАС получила жалобу на действия организатора торгов по продаже Домодедово

© РИА Новости / Антон ДенисовАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила жалобу на действия организатора торгов по продаже аэропорта "Домодедово" - ПАО "Банк ПСБ", выяснило РИА Новости из уведомления ФАС.
"В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба "…" от 26.01.2026 № 1/26 (вх. от 27.01.2026 № 10999-ЭП/26)... на действия (бездействие) организатора торгов – ПАО "Банк ПСБ" при организации и проведении продажи посредством публичного предложения долей в размере 100% уставного капитала", - говорится в сообщении.
Таким образом, жалоба была подана за три дня до проведения повторного аукциона по продаже "Домодедово", который прошел 29 января. По итогам торгов победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила за актив минимально возможные 66,1 миллиарда рублей. Первый аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", который проходил 20 января, признан несостоявшимся.
Жалоба будет рассмотрена 3 февраля в 12.30 мск в дистанционном режиме. В рассмотрении имеют право поучаствовать уполномоченные представители ПАО "Банк ПСБ" и электронной площадки проведения торгов "РТС-тендер", отмечено в уведомлении.
Организатор торгов не имеет права заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Если это требование нарушено, договор является ничтожным, уточняется в сообщении.
РИА Новости направило запросы в ПСБ и ФАС.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Экономика
 
 
