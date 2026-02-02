ЕС отверг обвинения Ирана, включившего армии союза в список террористов

БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз отвергает все обвинения со стороны Ирана, включившего армии стран ЕС в список террористических организаций, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
"Мы полностью отвергаем объявление о включении армий ЕС в список террористических организаций и соответствующие обвинения. Что касается вызова послов ЕС, напомню, что Венская конвенция предусматривает такие действия в рамках дипломатической практики. Больше добавить нечего", - сказал он.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф 1 февраля в ответ на внесение Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в список террористических организаций заявил, что парламент Ирана признал вооруженные силы стран-членов ЕС террористическими организациями.
