18:26 02.02.2026
ЕС отверг обвинения Ирана, включившего армии союза в список террористов
ЕС отверг обвинения Ирана, включившего армии союза в список террористов
Евросоюз отвергает все обвинения со стороны Ирана, включившего армии стран ЕС в список террористических организаций, заявил на брифинге в Брюсселе представитель РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:26:00+03:00
2026-02-02T18:26:00+03:00
в мире
иран
брюссель
мохаммад-багер галибаф
евросоюз
ЕС отверг обвинения Ирана, включившего армии союза в список террористов

Евросоюз отверг обвинения со стороны Ирана в терроризме

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз отвергает все обвинения со стороны Ирана, включившего армии стран ЕС в список террористических организаций, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
"Мы полностью отвергаем объявление о включении армий ЕС в список террористических организаций и соответствующие обвинения. Что касается вызова послов ЕС, напомню, что Венская конвенция предусматривает такие действия в рамках дипломатической практики. Больше добавить нечего", - сказал он.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф 1 февраля в ответ на внесение Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в список террористических организаций заявил, что парламент Ирана признал вооруженные силы стран-членов ЕС террористическими организациями.
