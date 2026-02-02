ЕС отверг обвинения Ирана, включившего армии союза в список террористов

БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз отвергает все обвинения со стороны Ирана, включившего армии стран ЕС в список террористических организаций, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.