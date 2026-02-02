Вступление Украины в Евросоюз будет означать его конец, считает Вулин

БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз будет означать конец блока, такого, каким он является сейчас, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.