Вступление Украины в Евросоюз будет означать его конец, считает Вулин - РИА Новости, 02.02.2026
17:16 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/evrosoyuz-2071763108.html
Вступление Украины в Евросоюз будет означать его конец, считает Вулин
Вступление Украины в Евросоюз будет означать его конец, считает Вулин - РИА Новости, 02.02.2026
Вступление Украины в Евросоюз будет означать его конец, считает Вулин
Вступление Украины в Евросоюз будет означать конец блока, такого, каким он является сейчас, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:16:00+03:00
2026-02-02T17:16:00+03:00
в мире
украина
киев
сербия
александр вулин
александр вучич
дмитрий песков
евросоюз
Вступление Украины в Евросоюз будет означать его конец, считает Вулин

РИА Новости: Вулин предрек конец Евросоюза после вступления Украины в блок

Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз будет означать конец блока, такого, каким он является сейчас, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
«
"Вступление Украины в ЕС не принесет стабильности, но будет означать конец ЕС, каким мы его знаем. Не только потому, что вступит еще одна страна, но потому что будет показано, что все реформы и разговоры о правах человека были ложью. Главы (переговорной платформы о вступлении в ЕС – ред.), кластеры, права человека – все это стало пустыми словами. Единственное, что важно (по мнению Брюсселя – ред.) – чтобы вы (страны-кандидаты в ЕС – ред.) воевали с Россией", - сказал бывший замглавы сербского правительства.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Будут силовые изменения". Вучич сделал громкое заявление об Украине
25 января, 22:15
На полях ВЭФ в Давосе 21 января президент Сербии Александр Вучич отметил, что главная борьба внутри ЕС развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в блок в 2027 году.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Вучич рассказал, когда развернется настоящая борьба в ЕС
21 января, 22:12
 
