"Привело к катастрофе": в США раскрыли, что задумали против России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа привержена идее использовать Украину против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"На мой взгляд, Россия не представляла угрозы для Европы. Но европейцы и США по глупости продвинули расширение НАТО на Украину, что привело к катастрофе. <…> В итоге европейцы оказались в положении, когда стали воспринимать Россию как смертельную угрозу. Поэтому они глубоко привержены использованию Украины как тарана ", — сказал он.
Вместе с тем профессор предположил, что президент США Дональд Трамп не настроен на конфронтацию и надеется на хорошие отношения с Москвой.
"Ведь у США есть мощный структурный стимул сосредоточиться на Восточной Азии и позволить европейцам самим договариваться с Россией", — добавил Миршаймер.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.