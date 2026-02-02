Рейтинг@Mail.ru
"Привело к катастрофе": в США раскрыли, что задумали против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 02.02.2026 (обновлено: 02:32 02.02.2026)
"Привело к катастрофе": в США раскрыли, что задумали против России
"Привело к катастрофе": в США раскрыли, что задумали против России - РИА Новости, 02.02.2026
"Привело к катастрофе": в США раскрыли, что задумали против России
Европа привержена идее использовать Украину против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
нато
джон миршаймер
чикагский университет
европа
украина
россия
в мире, европа, украина, россия, нато, джон миршаймер, чикагский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, НАТО, Джон Миршаймер, Чикагский университет
"Привело к катастрофе": в США раскрыли, что задумали против России

Профессор Макгрегор: Европа глубоко привержена идее ослабления России

Американские военные в Италии
Американские военные в Италии
© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа привержена идее использовать Украину против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"На мой взгляд, Россия не представляла угрозы для Европы. Но европейцы и США по глупости продвинули расширение НАТО на Украину, что привело к катастрофе. <…> В итоге европейцы оказались в положении, когда стали воспринимать Россию как смертельную угрозу. Поэтому они глубоко привержены использованию Украины как тарана ", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
Вчера, 08:00
Вместе с тем профессор предположил, что президент США Дональд Трамп не настроен на конфронтацию и надеется на хорошие отношения с Москвой.
"Ведь у США есть мощный структурный стимул сосредоточиться на Восточной Азии и позволить европейцам самим договариваться с Россией", — добавил Миршаймер.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия сделала это: США и Европа пропустили болезненный удар от Москвы
Вчера, 08:00
 
