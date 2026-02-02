Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация безнадежная". В США рассказали об ужасе на Западе из-за России
01:06 02.02.2026 (обновлено: 02:22 02.02.2026)
"Ситуация безнадежная". В США рассказали об ужасе на Западе из-за России
"Ситуация безнадежная". В США рассказали об ужасе на Западе из-за России
Попытки завоевать Россию дважды в истории становились причинами распада объединенной Европы, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор
в мире, сша, европа, россия, наполеон бонапарт, адольф гитлер, нато, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, США, Европа, Россия, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, НАТО, Министерство обороны США, Евросоюз
"Ситуация безнадежная". В США рассказали об ужасе на Западе из-за России

Аналитик Макгрегор: войны против России дважды развалили объединенную Европу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Попытки завоевать Россию дважды в истории становились причинами распада объединенной Европы, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Европа была единой при Наполеоне Бонапарте. Отчасти Наполеон безрассудно упустил возможность объединения и лидерство в России. В следующий раз Европа объединилась при Адольфе Гитлере, но он тоже вторгся в Россию и упустил свой шанс. Иными словами, если у вас нет фигуры, которая могла бы распоряжаться всеми ресурсами хотя бы одной из стран и, эффективно объединяя остальные страны, принуждать их к союзу, а затем использовать их в унисон, то единства в Европе не будет", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
Вчера, 08:00
При этом Макгрегор выразил скепсис в отношении будущего Европы при сохранении политики, реализуемой сегодня лидерами ЕС.
"Европейцы были готовы сотрудничать и подчиняться США, потому что их приводила в ужас сама мысль, что им придется подчиняться другому европейцу. Эти мелкие склоки и ненависть были своего рода оправданием того, что США делали то, что хотели, а не то, что было в их интересах. Ситуация безнадежная. <…> Пока поколение беспомощных европейских глобалистов не уйдет с политической арены, я не думаю, что что-то изменится", — добавил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия сделала это: США и Европа пропустили болезненный удар от Москвы
Вчера, 08:00
 
