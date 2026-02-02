"Хватить мечтать". НАТО неожиданно встала на сторону России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Планы ЕС относительно собственной армии, похоже, не сбудутся. С небес на землю воинственных европейцев спустил сам генсек альянса Марк Рютте. О последствиях его неожиданного шага — в материале РИА Новости.

Брюссельские фантазии

Разногласия США и Европы, обострившиеся после активизации попыток Вашингтона сделать Гренландию американским штатом, предоставили Брюсселю возможность в очередной раз порассуждать о самостоятельной армии.

В начале января еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс решил вспомнить идею, высказанную чиновниками еще десять лет назад: армия в сто тысяч штыков.

Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва

Кубилюс настаивает на создании Европейского совета безопасности из десяти-двенадцати членов для обсуждения ключевых вопросов обороны.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал также создать новую "коалицию желающих", но уже не для отправки войск на Украину, а для защиты Европы. "Нам нужна европейская армия", — провозгласил он. И объяснил: все гораздо легче, чем кажется, надо всего лишь скоординировать ВПК европейских стран, а затем юридически оформить военный союз.

Бурно растущий настрой и решил усмирить Рютте.

"Если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете", — заявил генсек НАТО, выступая перед депутатами Европарламента.

Ресурсов у ЕС на это нет. По словам Рютте, с принятыми в альянсе пятью процентами ВВП на оборону европейцы ничего не добьются. Как минимум понадобится целых десять процентов, что станет тяжелым беременем абсолютно для всех. К тому же без "американского ядерного зонтика" Европе придется наращивать собственный потенциал, что будет стоить миллиарды евро.

Приведя аргументы, Рютте с иронией пожелал союзниками удачи с их затеей.

Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе

Цель генсека

"Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны брать на себя ответственность за собственную безопасность", — возразил генсеку министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Помимо Барро, генсека альянса раскритиковали сразу несколько видных деятелей Франции. Представлявшая ранее республику в блоке Мюриэль Доменак сочла его слова "неправильными". А глава Минобороны Катрин Вотрен и вовсе пафосно назвала вооруженные силы Европы "столпом НАТО" в Восточном полушарии.

Перепалка пролила свет на растущий внутри альянса раскол. Рютте убежден: лояльность Трампа — единственный способ сохранить НАТО в целости. Но европейцы, по мнению генсека, все портят.

Президент США Дональд Трамп

"Ему нужно в очередной раз показать, что Европа способна быть союзником, готова нести бремя ответственности, обеспечивать необходимый уровень обороноспособности и в любом случае окажет помощь США", — поясняет глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Однако заокеанские союзники Штатов, обращает внимание эксперт, выстраивают стратегию на лжи: запугивают якобы готовящейся агрессией со стороны России. Белый дом же в эти страшилки не верит — наоборот, считает, что после урегулирования украинского конфликта наступит нормализация в континетальной Европе.

Поэтому генсек НАТО, долгое время строивший имидж на антироссийских заявлениях, теперь вынужден публично лавировать между двумя противоречащими позициями.

Прежним курсом

Впрочем, и внутри ЕС не все так единодушны. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал идею создания постоянной европейской армии глупостью. Ведь внушительные объемы дополнительных финансов ушли бы на структуру, "эффективность которой сложно даже представить".

Сомневаются даже в Прибалтике, хотя именно оттуда громче всего трубят о "нападении Москвы". "Армия, которую хочет видеть Кубилюс, не смогла бы ничего серьезного сделать против российских вооруженных сил", — заметил член комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд. Его позицию поддержал глава Минобороны республики Ханно Певкур.

Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге

В тоже время противоречивые позиции союзников никак не влияют на реальные военные приготовления Европы, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Надо следить за динамикой строительства новых военных заводов, выделением денег на оборонные расходы и учения, которые регулярно проводят страны НАТО. Если оценить в целом готовность западных стран к реальному противостоянию с Россией (и, кстати, с Китаем тоже), то очевидно, что сейчас к этому все и идет", — уверен Мухин.