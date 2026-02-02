https://ria.ru/20260202/estonija-2071716890.html
В Эстонии оценили запасы продовольствия на случай войны
Государственного запаса продовольствия в Эстонии на случай военного конфликта хватит лишь на неделю, заявил глава центра резервов республики Андо Леппиман. РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Государственного запаса продовольствия в Эстонии на случай военного конфликта хватит лишь на неделю, заявил глава центра резервов республики Андо Леппиман.
"Сейчас у нас есть продовольственный запас примерно на одну неделю, если говорить обо всем населении. Это различные готовые продукты, которые можно сразу использовать. Речь идет о мучных изделиях, энергетически насыщенных продуктах, обо всем таком, что по сути готово к употреблению", - приводит слова Леппимана телерадиокомпания ERR.
Как пояснил руководитель центра кризисных исследований Ханнес Нагель, государственный продовольственный резерв предназначен "для самых черных сценариев - для ситуаций, когда страну поражает острый кризис, например, военный конфликт... когда доставка продовольствия в страну затрудняется или почти полностью прекращается".
Как подчеркивает ERR, государство поставило перед центром задачу иметь продовольствия в 1,5 раза больше, чем сейчас, в таком случае страна может быть обеспечена продовольствием в течение двух недель.
Телерадиокомпания отмечает, что запасы есть у более чем половины населения, а полностью к возможному кризису готовы лишь 13% населения.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.