В Эстонии оценили запасы продовольствия на случай войны

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Государственного запаса продовольствия в Эстонии на случай военного конфликта хватит лишь на неделю, заявил глава центра резервов республики Андо Леппиман.

« "Сейчас у нас есть продовольственный запас примерно на одну неделю, если говорить обо всем населении. Это различные готовые продукты, которые можно сразу использовать. Речь идет о мучных изделиях, энергетически насыщенных продуктах, обо всем таком, что по сути готово к употреблению", - приводит слова Леппимана телерадиокомпания ERR.

Как пояснил руководитель центра кризисных исследований Ханнес Нагель, государственный продовольственный резерв предназначен "для самых черных сценариев - для ситуаций, когда страну поражает острый кризис, например, военный конфликт... когда доставка продовольствия в страну затрудняется или почти полностью прекращается".

Как подчеркивает ERR, государство поставило перед центром задачу иметь продовольствия в 1,5 раза больше, чем сейчас, в таком случае страна может быть обеспечена продовольствием в течение двух недель.

Телерадиокомпания отмечает, что запасы есть у более чем половины населения, а полностью к возможному кризису готовы лишь 13% населения.