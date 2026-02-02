https://ria.ru/20260202/es-2071801796.html
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов - РИА Новости, 02.02.2026
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов
Реваншистам в Германии стоит исходить из того, что иностранный контингент на Украине, в том числе немецкий, станет законной целью для Вооруженных сил России,... РИА Новости, 02.02.2026
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов по вопросу Украины