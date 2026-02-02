Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов - РИА Новости, 02.02.2026
20:32 02.02.2026
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов
Реваншистам в Германии стоит исходить из того, что иностранный контингент на Украине, в том числе немецкий, станет законной целью для Вооруженных сил России,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:32:00+03:00
2026-02-02T20:32:00+03:00
в мире, россия, украина, германия, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов

МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов по вопросу Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Реваншистам в Германии стоит исходить из того, что иностранный контингент на Украине, в том числе немецкий, станет законной целью для Вооруженных сил России, заявил российский МИД.
"Реваншистам следует исходить из того, что все иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине станут законными целями для Вооружённых сил России, как это неоднократно публично подчёркивалось руководством нашей страны. Попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов и с позиции силы изначально абсурдны и обречены на провал", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Германии отреагировали на слова Вадефуля об отправке войск на Украину
20 августа 2025, 20:59
 
В мире, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров
 
 
