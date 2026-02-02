Рейтинг@Mail.ru
15:06 02.02.2026
Ермекбаев назвал создание Банка развития ШОС важным шагом
экономика, нурлан ермекбаев, шос, банк "развитие"
Экономика, Нурлан Ермекбаев, ШОС, Банк "Развитие"
Ермекбаев назвал создание Банка развития ШОС важным шагом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Создание Банка развития ШОС позволит обеспечить организацию собственными инструментами для реализации крупных инфраструктурных проектов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Действительно, в сентябре 2025 года в Тяньцзине была достигнута договоренность об учреждении Банка развития ШОС в формате заинтересованных сторон", - заявил Ермекбаев.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Страны ШОС демонстрируют неприятие односторонних санкций, заявил генсек
Вчера, 11:30
Он отметил, что "создание такого института станет важным шагом, направленным на предоставление ШОС собственных финансовых инструментов для реализации крупных инфраструктурных проектов".
Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Тяньцзине в сентябре 2025 года приняли декларацию, в которой говорилось, что заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института.
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Вопрос единой валюты ШОС не стоит на повестке, заявил генсек организации
Вчера, 06:28
 
