Ермекбаев назвал создание Банка развития ШОС важным шагом
Создание Банка развития ШОС позволит обеспечить организацию собственными инструментами для реализации крупных инфраструктурных проектов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.02.2026
экономика
нурлан ермекбаев
шос
банк "развитие"
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Создание Банка развития ШОС позволит обеспечить организацию собственными инструментами для реализации крупных инфраструктурных проектов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Действительно, в сентябре 2025 года в Тяньцзине была достигнута договоренность об учреждении Банка развития ШОС
в формате заинтересованных сторон", - заявил Ермекбаев
.
Он отметил, что "создание такого института станет важным шагом, направленным на предоставление ШОС собственных финансовых инструментов для реализации крупных инфраструктурных проектов".
Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Тяньцзине в сентябре 2025 года приняли декларацию, в которой говорилось, что заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института.