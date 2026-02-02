Ермекбаев назвал создание Банка развития ШОС важным шагом

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Создание Банка развития ШОС позволит обеспечить организацию собственными инструментами для реализации крупных инфраструктурных проектов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Он отметил, что "создание такого института станет важным шагом, направленным на предоставление ШОС собственных финансовых инструментов для реализации крупных инфраструктурных проектов".

Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Тяньцзине в сентябре 2025 года приняли декларацию, в которой говорилось, что заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института.