В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Все электробусы прошли заблаговременную подготовку к работе в зимнее время, тестирование электроотопителей позволяет сохранять комфортную для пассажиров температуру в салонах, аккумуляторные батареи эффективно работают в любую погоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Комфорт и безопасность пассажиров в любых погодных условиях - это наш приоритет. Все автобусы и электробусы Мосгортранса заблаговременно прошли подготовку к работе в зимнее время. Специалисты протестировали системы климат-контроля, проверили защиту от коррозии, очистили и заменили фильтры", - рассказали в пресс-службе

Там отметили, что в электробусах тщательно протестированы электроотопители салона. Это позволяет сохранять комфортную температуру в салоне для поездок пассажиров. Благодаря системе термостатирования тяговые аккумуляторные батареи электробусов могут эффективно работать в любую погоду. Они надежно защищены пластиковыми панелями и чехлами на крыше. Все машины проверены и подготовлены к работе еще до наступления холодов.