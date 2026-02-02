Рейтинг@Mail.ru
В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы
18:07 02.02.2026
В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы
В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы
В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы
Все электробусы прошли заблаговременную подготовку к работе в зимнее время, тестирование электроотопителей позволяет сохранять комфортную для пассажиров...
В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы

Мосгортранс: все электробусы прошли подготовку к работе в зимнее время

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПассажир заходит в электробус, следующий по маршруту № 73 в Москве
Пассажир заходит в электробус, следующий по маршруту № 73 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пассажир заходит в электробус, следующий по маршруту № 73 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Все электробусы прошли заблаговременную подготовку к работе в зимнее время, тестирование электроотопителей позволяет сохранять комфортную для пассажиров температуру в салонах, аккумуляторные батареи эффективно работают в любую погоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Комфорт и безопасность пассажиров в любых погодных условиях - это наш приоритет. Все автобусы и электробусы Мосгортранса заблаговременно прошли подготовку к работе в зимнее время. Специалисты протестировали системы климат-контроля, проверили защиту от коррозии, очистили и заменили фильтры", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в электробусах тщательно протестированы электроотопители салона. Это позволяет сохранять комфортную температуру в салоне для поездок пассажиров. Благодаря системе термостатирования тяговые аккумуляторные батареи электробусов могут эффективно работать в любую погоду. Они надежно защищены пластиковыми панелями и чехлами на крыше. Все машины проверены и подготовлены к работе еще до наступления холодов.
"Кроме того, проведено обслуживание зарядной инфраструктуры. Очищены вентиляционные решетки, заменены воздушные фильтры, проверено состояние токовых блоков и система предотвращения обледенения. Ультрабыстрые зарядные станции работают при температуре до минус 40 градусов. Все водители наземного городского транспорта также прошли подготовку к работе в меняющихся погодных условиях", - заключили в пресс-службе.
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
Заголовок открываемого материала