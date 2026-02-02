https://ria.ru/20260202/elektrobus-2071779477.html
В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы
Мосгортранс: все электробусы прошли подготовку к работе в зимнее время
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Все электробусы прошли заблаговременную подготовку к работе в зимнее время, тестирование электроотопителей позволяет сохранять комфортную для пассажиров температуру в салонах, аккумуляторные батареи эффективно работают в любую погоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Комфорт и безопасность пассажиров в любых погодных условиях - это наш приоритет. Все автобусы и электробусы Мосгортранса
заблаговременно прошли подготовку к работе в зимнее время. Специалисты протестировали системы климат-контроля, проверили защиту от коррозии, очистили и заменили фильтры", - рассказали в пресс-службе
.
Там отметили, что в электробусах тщательно протестированы электроотопители салона. Это позволяет сохранять комфортную температуру в салоне для поездок пассажиров. Благодаря системе термостатирования тяговые аккумуляторные батареи электробусов могут эффективно работать в любую погоду. Они надежно защищены пластиковыми панелями и чехлами на крыше. Все машины проверены и подготовлены к работе еще до наступления холодов.
"Кроме того, проведено обслуживание зарядной инфраструктуры. Очищены вентиляционные решетки, заменены воздушные фильтры, проверено состояние токовых блоков и система предотвращения обледенения. Ультрабыстрые зарядные станции работают при температуре до минус 40 градусов. Все водители наземного городского транспорта также прошли подготовку к работе в меняющихся погодных условиях", - заключили в пресс-службе.