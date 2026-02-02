Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В 2025 году крупнейшим поставщиком рыбы в Россию стала Белоруссия, следует из данных Рыбного союза, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Всего такой продукции республика поставила 112 тысяч тонн — на 336 миллионов долларов, что составило 16 процентов от общего импорта в натуральном выражении и 11 — в стоимостном. При этом в годовом выражении объем сократился на три процента, а в денежном — на восемь процентов.

В основном из Белоруссии в Россию едет продукция из сурими , пресервы из сельди, ракообразных и моллюсков, икра мойвы, слабосоленая форель, салака и скумбрия.

Второе место занял Китай, на его долю пришлось 14 процентов поставок в натуральном выражении и 13 — в денежном. Всего китайский импорт составил 96 тысяч тонн (рост на 14 процентов) — на 410 миллионов долларов (плюс 11 процентов).

Третьей стала Турция (11 и 16 процентов соответственно) с поставками 75 тысяч тонн (плюс четыре процента) — на 482 миллиона (плюс 13 процентов).

Кроме того, в первую пятерку вошли Чили с долей девять и 11 процентов соответственно — 64 тысячи тонн (рост на 28 процентов), на 350 миллионов (рост на 35 процентов), а также Вьетнам — восемь процентов в весе и семь в деньгах; импорт составил 57 тысяч тонн (плюс восемь процентов) — на 215 миллионов долларов (минус семь процентов).