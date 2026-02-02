Школа экспорта РЭЦ выпустила пособие по ведению бизнеса в Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил новое страновое учебное пособие по ведению бизнеса в Саудовской Аравии, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр представил новое страновое учебное пособие "Королевство Саудовская Аравия. Особенности ведения бизнеса". Электронное издание станет ключевым инструментом для российских компаний в преддверии в Эр-Рияде международной промышленной выставки "Иннопром. Саудовская Аравия", которая пройдет в феврале 2026 года. Пособие размещено на цифровой платформе "Мой экспорт", - сказано в сообщении.
На фоне стремительного укрепления торгово-экономических связей между Россией и Королевством, Саудовская Аравия становится одним из приоритетных направлений для несырьевого неэнергетического экспорта. Новое пособие Школы экспорта РЭЦ разработано для того, чтобы помочь отечественным предпринимателям эффективно интегрироваться в реализацию глобальной саудовской стратегии "Vision 2030".
Пособие предлагает глубокое погружение в специфику региона через призму трех ключевых блоков: экономический профиль (анализ реформ последних лет, эволюция государственного устройства и обзор перспективных ниш), деловая среда (практические рекомендации по преодолению административных и регуляторных барьеров, особенности законодательства и государственного заказа), кросс-культурный код (детальный разбор норм этикета, религиозных ценностей и вековых традиций, которые лежат в основе успешного переговорного процесса с саудовскими партнерами).
Авторами издания выступили ведущие эксперты-арабисты: Вячеслав Елисеев - основатель международного кадрового агентства "Джоб Фор Арабистс", и Елена Ольховская - международный журналист, эксперт по кросс-культурным коммуникациям с Ближним Востоком. Их опыт позволил создать не просто теоретический курс, а прикладное руководство по локализации бизнеса в регионе, отмечают в РЭЦ.
"Понимание культурного кода - это 50% успеха на Ближнем Востоке. Наше пособие в сочетании с цифровой аналитикой платформы "Мой экспорт" дает российскому бизнесу ту уверенность, которая необходима для перехода от теории к реальным экспортным контрактам", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Учебное пособие доступно бесплатно для всех зарегистрированных пользователей платформы "Мой экспорт".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".