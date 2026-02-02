Школа экспорта РЭЦ выпустила пособие по ведению бизнеса в Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил новое страновое учебное пособие по ведению бизнеса в Саудовской Аравии, говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр представил новое страновое учебное пособие "Королевство Саудовская Аравия. Особенности ведения бизнеса". Электронное издание станет ключевым инструментом для российских компаний в преддверии в Эр-Рияде международной промышленной выставки "Иннопром. Саудовская Аравия", которая пройдет в феврале 2026 года. Пособие размещено на цифровой платформе "Мой экспорт", - сказано в сообщении.

На фоне стремительного укрепления торгово-экономических связей между Россией и Королевством, Саудовская Аравия становится одним из приоритетных направлений для несырьевого неэнергетического экспорта. Новое пособие Школы экспорта РЭЦ разработано для того, чтобы помочь отечественным предпринимателям эффективно интегрироваться в реализацию глобальной саудовской стратегии "Vision 2030".

Пособие предлагает глубокое погружение в специфику региона через призму трех ключевых блоков: экономический профиль (анализ реформ последних лет, эволюция государственного устройства и обзор перспективных ниш), деловая среда (практические рекомендации по преодолению административных и регуляторных барьеров, особенности законодательства и государственного заказа), кросс-культурный код (детальный разбор норм этикета, религиозных ценностей и вековых традиций, которые лежат в основе успешного переговорного процесса с саудовскими партнерами).

Авторами издания выступили ведущие эксперты-арабисты: Вячеслав Елисеев - основатель международного кадрового агентства "Джоб Фор Арабистс", и Елена Ольховская - международный журналист, эксперт по кросс-культурным коммуникациям с Ближним Востоком. Их опыт позволил создать не просто теоретический курс, а прикладное руководство по локализации бизнеса в регионе, отмечают в РЭЦ.

"Понимание культурного кода - это 50% успеха на Ближнем Востоке. Наше пособие в сочетании с цифровой аналитикой платформы "Мой экспорт" дает российскому бизнесу ту уверенность, которая необходима для перехода от теории к реальным экспортным контрактам", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Учебное пособие доступно бесплатно для всех зарегистрированных пользователей платформы "Мой экспорт".