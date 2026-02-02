https://ria.ru/20260202/ekonomika-2071598903.html
В АКРА рассказали, когда в России восстановится экономический рост
В АКРА рассказали, когда в России восстановится экономический рост - РИА Новости, 02.02.2026
В АКРА рассказали, когда в России восстановится экономический рост
Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T00:06:00+03:00
2026-02-02T00:06:00+03:00
2026-02-02T00:07:00+03:00
экономика
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20260119/mvf-2068766422.html
https://ria.ru/20251225/novak-2064560645.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия
Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Россия
В АКРА рассказали, когда в России восстановится экономический рост
АКРА: экономический рост к 2027 году восстановится до 1,5 процента
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы.
"Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8-1,4% в 2026 году", - говорится в прогнозе.
Также в материалах АКРА
сообщается, что инфляция в годовом выражении на горизонте в полтора года постепенно снизится до уровня, близкого к целевому. Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026-2027 годах, а ключевая ставка снизится до 9-10%.
АКРА отмечает, что цены на товары российского энергетического экспорта в иностранной валюте в 2026 году будут низкими по сравнению с долгосрочной средней, при этом в первой половине 2027 года ожидается их восстановление.
По мнению рейтингового агентства, рубль ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5-10% в среднегодовом выражении и будет относительно волатильным внутри года.
"Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, возможно, более низким, но в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться", - прогнозируют в АКРА.