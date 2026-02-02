В АКРА рассказали, когда в России восстановится экономический рост

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы.

"Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8-1,4% в 2026 году", - говорится в прогнозе.

Также в материалах АКРА сообщается, что инфляция в годовом выражении на горизонте в полтора года постепенно снизится до уровня, близкого к целевому. Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026-2027 годах, а ключевая ставка снизится до 9-10%.

АКРА отмечает, что цены на товары российского энергетического экспорта в иностранной валюте в 2026 году будут низкими по сравнению с долгосрочной средней, при этом в первой половине 2027 года ожидается их восстановление.

По мнению рейтингового агентства, рубль ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5-10% в среднегодовом выражении и будет относительно волатильным внутри года.