В АКРА рассказали, когда в России восстановится экономический рост
00:06 02.02.2026 (обновлено: 00:07 02.02.2026)
В АКРА рассказали, когда в России восстановится экономический рост
Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство... РИА Новости, 02.02.2026
экономика
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
россия
россия
2026
экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия
Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Россия
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы.
"Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8-1,4% в 2026 году", - говорится в прогнозе.
Также в материалах АКРА сообщается, что инфляция в годовом выражении на горизонте в полтора года постепенно снизится до уровня, близкого к целевому. Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026-2027 годах, а ключевая ставка снизится до 9-10%.
АКРА отмечает, что цены на товары российского энергетического экспорта в иностранной валюте в 2026 году будут низкими по сравнению с долгосрочной средней, при этом в первой половине 2027 года ожидается их восстановление.
По мнению рейтингового агентства, рубль ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5-10% в среднегодовом выражении и будет относительно волатильным внутри года.
"Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, возможно, более низким, но в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться", - прогнозируют в АКРА.
