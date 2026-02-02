В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть букеты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Житель Екатеринбурга уложил флориста лицом в пол, угрожая ей пистолетом, чтобы украсть букеты и плюшевого мишку: в полиции позже он пояснил, что хотел занести на следующий день, сообщили в Житель Екатеринбурга уложил флориста лицом в пол, угрожая ей пистолетом, чтобы украсть букеты и плюшевого мишку: в полиции позже он пояснил, что хотел занести на следующий день, сообщили в пресс-группе городского управления МВД.

По данным УМВД, ночью 1 февраля в полицию позвонила владелица цветочного магазина на улице Сулимова и сообщила о происшествии.

"Подозреваемый потребовал собрать ему один букет, а потом выбрал еще один, готовый, и указал на мягкую игрушку. Когда флорист упаковала все покупки, клиент вместо денег достал пистолет и заставил ее лечь на пол. После чего, прихватив цветы и медведя, спокойно ушел. На пороге он небрежно разрешил пострадавшей вызвать полицию. Ущерб от действий подозреваемого составил 6,5 тысячи рублей", – сообщили в УМВД.

Подозреваемый задержан, им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. В квартире мужчины был обнаружен пневматический пистолет, с которым он, предположительно, и ходил за цветами, а также пневматическая винтовка. Букеты и плюшевый медведь находились там же.

Как добавили в ведомстве, в отделе полиции похититель букетов вел себя уже не так дерзко и пояснил, что цветы и подарок ему нужны были, чтобы поздравить с днем рождения дочь его знакомой. Деньги же, с его слов, он собирался занести на следующий день.

Как уточнили в МВД, он извинился перед женщиной-флористом и пообещал, что полностью возместит ущерб.