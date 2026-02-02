Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть букеты - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 02.02.2026 (обновлено: 11:39 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/ekaterinburg-2071665800.html
В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть букеты
В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть букеты - РИА Новости, 02.02.2026
В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть букеты
Житель Екатеринбурга уложил флориста лицом в пол, угрожая ей пистолетом, чтобы украсть букеты и плюшевого мишку: в полиции позже он пояснил, что хотел занести... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:33:00+03:00
2026-02-02T11:39:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071666475_14:0:787:435_1920x0_80_0_0_9b27763f6f94561a3697bbebe8174553.jpg
https://ria.ru/20251221/metro-2063651327.html
https://ria.ru/20260122/moskva-2069515595.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071666475_111:0:691:435_1920x0_80_0_0_78ed9dc34f843aed8588b1415bf4ffbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть букеты

В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть цветы и мишку

© УМВД по ЕкатеринбургуЖитель Екатеринбурга с пистолетом в цветочном магазине. Кадр видео
Житель Екатеринбурга с пистолетом в цветочном магазине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© УМВД по Екатеринбургу
Житель Екатеринбурга с пистолетом в цветочном магазине. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Житель Екатеринбурга уложил флориста лицом в пол, угрожая ей пистолетом, чтобы украсть букеты и плюшевого мишку: в полиции позже он пояснил, что хотел занести на следующий день, сообщили в пресс-группе городского управления МВД.
По данным УМВД, ночью 1 февраля в полицию позвонила владелица цветочного магазина на улице Сулимова и сообщила о происшествии.
Мужчина вырвал телефон из рук сидящей рядом пассажирки в столичном метро - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Москве мужчина украл телефон прямо из рук пассажирки в метро
21 декабря 2025, 15:45
"Подозреваемый потребовал собрать ему один букет, а потом выбрал еще один, готовый, и указал на мягкую игрушку. Когда флорист упаковала все покупки, клиент вместо денег достал пистолет и заставил ее лечь на пол. После чего, прихватив цветы и медведя, спокойно ушел. На пороге он небрежно разрешил пострадавшей вызвать полицию. Ущерб от действий подозреваемого составил 6,5 тысячи рублей", – сообщили в УМВД.
Подозреваемый задержан, им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. В квартире мужчины был обнаружен пневматический пистолет, с которым он, предположительно, и ходил за цветами, а также пневматическая винтовка. Букеты и плюшевый медведь находились там же.
Как добавили в ведомстве, в отделе полиции похититель букетов вел себя уже не так дерзко и пояснил, что цветы и подарок ему нужны были, чтобы поздравить с днем рождения дочь его знакомой. Деньги же, с его слов, он собирался занести на следующий день.
Как уточнили в МВД, он извинился перед женщиной-флористом и пообещал, что полностью возместит ущерб.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что за преступление может грозить до 10 лет лишения свободы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы
22 января, 11:13
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала