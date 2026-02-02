Рейтинг@Mail.ru
В Египте за четыре дня лечения россиянки запросили 11 тысяч долларов - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/egipet-2071609217.html
В Египте за четыре дня лечения россиянки запросили 11 тысяч долларов
В Египте за четыре дня лечения россиянки запросили 11 тысяч долларов - РИА Новости, 02.02.2026
В Египте за четыре дня лечения россиянки запросили 11 тысяч долларов
Клиника в Шарм-эш-Шейхе запросила с родственников учителя из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, более... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T03:31:00+03:00
2026-02-02T03:31:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
египет
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbdda0c8fa499fc553c32d9b81bd5824.jpg
https://ria.ru/20260131/pkhuket-2071464716.html
https://ria.ru/20260117/egipet-2068545565.html
шарм-эш-шейх
египет
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_143:250:2541:2048_1920x0_80_0_0_84d9fca463e17050cedd13586b5df802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарм-эш-шейх, египет, казань
В мире, Шарм-эш-Шейх, Египет, Казань
В Египте за четыре дня лечения россиянки запросили 11 тысяч долларов

РИА Новости: в Египте за четыре дня лечения россиянки просили 11 тысяч долларов

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Muhamed Sabry
Автомобили скорой помощи в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Клиника в Шарм-эш-Шейхе запросила с родственников учителя из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, более 11 тысяч долларов за четыре с небольшим дня пребывания после окончания страховки, рассказал РИА Новости сын женщины Руслан Гардиханов.
В пятницу минздрав Татарстана сообщил, что женщина была доставлена из Египта в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани и находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Российского туриста внезапно разбил полный паралич на Пхукете
31 января, 19:13
"В больнице в Шарм-эш-Шейхе за четверо с половиной суток пребывания после того, как закончилась страховка, нам выставили счет на 11,5 тысяч долларов. Дальше ждать у нас времени не было. Мы бы потом просто финансово маму не смогли бы забрать", - рассказал Гардиханов.
По словам молодого человека, в центре медицины катастроф, который обычно занимается эвакуацией российских граждан в подобных случаях, к сожалению, не смогли точно сказать, когда возможна транспортировка: возможно, пришлось бы ждать еще неделю или две, а денег на дальнейшее пребывание в египетской клинике у семьи не было. По его словам, поэтому родные женщины решили транспортировать ее в Казань самостоятельно.
Ранее Руслан Гардиханов рассказывал РИА Новости, что его мать впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх 4 января. В аэропорту женщина почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. После томографии в больнице врачи сообщили, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние.
По его словам, все это время женщина находилась в коме в реанимации международной больницы Шарм-эш-Шейха. Египетские медики провели 12 января операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление.
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Египте просят 13 миллионов рублей за перевозку россиянки, впавшей в кому
17 января, 20:58
 
В миреШарм-эш-ШейхЕгипетКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала