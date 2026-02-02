В Египте за четыре дня лечения россиянки запросили 11 тысяч долларов

КАЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Клиника в Шарм-эш-Шейхе запросила с родственников учителя из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, более 11 тысяч долларов за четыре с небольшим дня пребывания после окончания страховки, рассказал РИА Новости сын женщины Руслан Гардиханов.

В пятницу минздрав Татарстана сообщил, что женщина была доставлена из Египта в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани и находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"В больнице в Шарм-эш-Шейхе за четверо с половиной суток пребывания после того, как закончилась страховка, нам выставили счет на 11,5 тысяч долларов. Дальше ждать у нас времени не было. Мы бы потом просто финансово маму не смогли бы забрать", - рассказал Гардиханов.

По словам молодого человека, в центре медицины катастроф, который обычно занимается эвакуацией российских граждан в подобных случаях, к сожалению, не смогли точно сказать, когда возможна транспортировка: возможно, пришлось бы ждать еще неделю или две, а денег на дальнейшее пребывание в египетской клинике у семьи не было. По его словам, поэтому родные женщины решили транспортировать ее в Казань самостоятельно.

Ранее Руслан Гардиханов рассказывал РИА Новости, что его мать впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх 4 января. В аэропорту женщина почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. После томографии в больнице врачи сообщили, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние.