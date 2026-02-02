Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: современный жилой квартал возведут по КРТ в Нижегородском районе

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Современный жилой квартал возведут в рамках КРТ в Нижегородском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В рамках программы КРТ планируется реорганизовать участок площадью 22,31 гектара на улице Талалихина. Проектом предусмотрено строительство 540 тысяч квадратных метров недвижимости – в результате в районе появится привлекательный жилой квартал. Рядом с домами возведут и объекты востребованной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что в результате реализации проекта КРТ в Нижегородском районе города появится свыше 2,8 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект оценивают в 184,26 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в свыше чем 1,6 миллиарда рублей.

Редевелопмент проведут на площадке бывшего Микояновского мясокомбината, участок находится между улицами Талалихина, Малой Калитниковской, Скотопрогонной и Волгоградским проспектом. Всего в жилых комплексах планируется 4,3 тысячи квартир, их общая площадь составит около 294 тысяч квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.