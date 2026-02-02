Ефимов: "Мосинжпроект" и ВТБ провели первые расчеты в цифровых рублях

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. "Мосинжпроект" и банк ВТБ первыми в России рассчитались цифровым рублем по государственному контракту, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Банк ВТБ и "Мосинжпроект" первые в России при исполнении государственного контракта рассчитались цифровым рублем. Уникальность сделки заключается в том, что новый способ расчета использовали сразу четыре подрядчика. Средства перечислялись мгновенно по цепочке взаимодействия через счета цифрового рубля на платформе Банка России. В итоге все подрядчики и исполнители смогли перевести цифровые рубли на свои счета", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По словам замглавы города, пилотный проект, в котором задействован "Мосинжпроект", в планах расширить, дополнив перечень товаров и услуг, оплачивать покупку которых компания будет цифровым рублем, арендой техники, выплатой зарплат и другими статьями расходов.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Максим Гаман уточнил, что внедрять цифровой рубль в сотрудничестве с банком ВТБ компания начала еще в 2024 году. Тогда одно из дочерних предприятий провело успешный тестовый В2В-перевод по контрактам в сфере инфраструктурного строительства, теперь инициатива развивается с большим размахом. Как заметил руководитель "Мосинжпроекта", использование цифровых денег делает процесс транзакций удобнее, быстрее и прозрачнее.

В пресс-службе московского градостроительного комплекса подчеркнули, что использование цифрового рубля в инфраструктурной отрасли дает ряд существенных преимуществ, как, например, прозрачность операций и мгновенность расчетов.