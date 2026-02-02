Рейтинг@Mail.ru
Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dtp-2071806767.html
Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП
Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с грузовиком и "Газелью" и поручил оказать необходимую поддержку. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:12:00+03:00
2026-02-02T21:12:00+03:00
происшествия
красноярский край
канск
красноярск
михаил котюков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007877388_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_a359ce7db1a599c43ec8dd620fdc82a6.jpg
https://ria.ru/20260202/sk-2071806351.html
красноярский край
канск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007877388_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b1cbb508a0612f0ef7b1e9ce0461defb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, канск, красноярск, михаил котюков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Канск, Красноярск, Михаил Котюков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП

Котюков поручил оказать поддержку семьям погибших в ДТП под Красноярском

© Фото : Правительство Красноярского краяМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Правительство Красноярского края
Михаил Котюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с грузовиком и "Газелью" и поручил оказать необходимую поддержку.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии на трассе в Рыбинском округе. Трагедия унесла жизни пятерых человек. Четверо из них – школьники. Ребята возвращались в Канск из Красноярска, где готовились к поступлению в вуз. В их микроавтобус врезался отсоединившийся от грузовика прицеп", - сообщил Котюков в своем Telegram-канале.
По его словам, он также поручил оперативно принять необходимые решения о поддержке семей погибших, а минздраву – оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. ФСИН сообщила, что среди погибших были абитуриенты вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН.
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СК принял к производству дело по факту ДТП в Красноярском крае
Вчера, 21:06
 
ПроисшествияКрасноярский крайКанскКрасноярскМихаил КотюковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала