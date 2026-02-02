Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с грузовиком и "Газелью" и поручил оказать необходимую поддержку.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии на трассе в Рыбинском округе. Трагедия унесла жизни пятерых человек. Четверо из них – школьники. Ребята возвращались в Канск из Красноярска, где готовились к поступлению в вуз. В их микроавтобус врезался отсоединившийся от грузовика прицеп", - сообщил Котюков в своем Telegram-канале.
По его словам, он также поручил оперативно принять необходимые решения о поддержке семей погибших, а минздраву – оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. ФСИН сообщила, что среди погибших были абитуриенты вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН.