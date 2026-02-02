https://ria.ru/20260202/dtp-2071805533.html
В Москве на Ломоносовском проспекте трамвай сбил пешехода
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и трамвая произошло на Ломоносовском проспекте, в районе остановки "Метро Университет", в Москве в понедельник, маршруты трамваев на проспекте временно изменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
"Сегодня около 18.40 (мск - ред.) на Ломоносовском проспекте, в районе остановки "Метро Университет", произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, следовавшего по маршруту №26", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подробности и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД
, трамваи №Т1, 14, 26 и 39 задерживаются, маршруты временно изменены.
"Просим быть предельно внимательными возле трамвайных путей. Переходите их только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося трамвая", - подчеркивается в сообщении.