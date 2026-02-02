В Москве на Ломоносовском проспекте трамвай сбил пешехода

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и трамвая произошло на Ломоносовском проспекте, в районе остановки "Метро Университет", в Москве в понедельник, маршруты трамваев на проспекте временно изменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.