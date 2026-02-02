Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Ломоносовском проспекте трамвай сбил пешехода - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dtp-2071805533.html
В Москве на Ломоносовском проспекте трамвай сбил пешехода
В Москве на Ломоносовском проспекте трамвай сбил пешехода - РИА Новости, 02.02.2026
В Москве на Ломоносовском проспекте трамвай сбил пешехода
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и трамвая произошло на Ломоносовском проспекте, в районе остановки "Метро Университет", в Москве в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:56:00+03:00
2026-02-02T20:56:00+03:00
происшествия
москва
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071805230_0:307:710:706_1920x0_80_0_0_71dfb481ae7aaa9a0021df667db09fe6.jpg
https://ria.ru/20251122/dtp-2056827312.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071805230_0:240:710:773_1920x0_80_0_0_4939802f5da35bbdd7930a95b54e78d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве на Ломоносовском проспекте трамвай сбил пешехода

На Ломоносовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием пешехода и трамвая

© Кадр видео из соцсетейТрамвай сбил пешехода возле станции метро "Университет" на юго-западе Москвы
Трамвай сбил пешехода возле станции метро Университет на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Трамвай сбил пешехода возле станции метро "Университет" на юго-западе Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и трамвая произошло на Ломоносовском проспекте, в районе остановки "Метро Университет", в Москве в понедельник, маршруты трамваев на проспекте временно изменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
«
"Сегодня около 18.40 (мск - ред.) на Ломоносовском проспекте, в районе остановки "Метро Университет", произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, следовавшего по маршруту №26", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подробности и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, трамваи №Т1, 14, 26 и 39 задерживаются, маршруты временно изменены.
"Просим быть предельно внимательными возле трамвайных путей. Переходите их только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося трамвая", - подчеркивается в сообщении.
Момент ДТП с трамваем в Южном Медведково на северо-востоке Москвы. Кадр записи видеорегистратора - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Москве в ДТП с трамваем погиб человек
22 ноября 2025, 18:29
 
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала