https://ria.ru/20260202/dtp-2071785989.html
Семьям пострадавших в ДТП в Красноярском крае окажут помощь
Семьям пострадавших в ДТП в Красноярском крае окажут помощь - РИА Новости, 02.02.2026
Семьям пострадавших в ДТП в Красноярском крае окажут помощь
Семьям пострадавших в ДТП в Красноярском крае будет оказана вся необходимая помощь, сообщает ФСИН РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:41:00+03:00
2026-02-02T18:41:00+03:00
2026-02-02T19:24:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3bffe0ad0cdbd0b6cd6d530b1e75d6b7.jpg
https://ria.ru/20260202/dtp-2071763760.html
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071753165_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_375b6d8b2a71a12b1978344b73f3e554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Семьям пострадавших в ДТП в Красноярском крае окажут помощь
ФСИН: семьям пострадавших в ДТП под Красноярском окажут всю необходимую помощь