Стали известны детали смертельного ДТП с санитарной машиной в Пермском крае
18:14 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dtp-2071780576.html
Стали известны детали смертельного ДТП с санитарной машиной в Пермском крае
Стали известны детали смертельного ДТП с санитарной машиной в Пермском крае
Автоавария с участием санитарной машины с пациентами на трассе Карагай - Кудымкар произошла при обгоне трактора, двое из четырех погибших не были пристегнуты,... РИА Новости, 02.02.2026
Стали известны детали смертельного ДТП с санитарной машиной в Пермском крае

ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Автоавария с участием санитарной машины с пациентами на трассе Карагай - Кудымкар произошла при обгоне трактора, двое из четырех погибших не были пристегнуты, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.
По информации краевого минздрава, днем в пятницу на трассе Карагай — Кудымкар столкнулись лоб в лоб санитарный автомобиль, который вез пациентов после процедуры гемодиализа, и внедорожник. В результате аварии погибли водитель санитарного автомобиля и три пациента. Еще двух человек госпитализировали с травмами. СК возбудил уголовное дело по статье о небезопасных услугах.
"(Санитарный - ред.) автомобиль обгонял трактор. На заднем сиденье пассажиры, двое, были не пристегнуты ремнем безопасности. После ДТП их обнаружили в машине, никто не вылетел", - рассказал собеседник, уточнив, что оба эти человека погибли.
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек
29 января, 12:24
При столкновении грузовиков на трассе в Пермском крае погиб человек
