Прокуратура начала проверку после ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края сообщила о начале проверки по факту ДТП, в котором погибли четверо несовершеннолетних и один взрослый.
В краевом главке МВД РФ ранее в понедельник сообщили, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека госпитализированы. Полиция возбудила уголовное дело.
"Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок детей. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
