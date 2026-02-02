Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после ДТП в Красноярском крае - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dtp-2071771212.html
Прокуратура начала проверку после ДТП в Красноярском крае
Прокуратура начала проверку после ДТП в Красноярском крае - РИА Новости, 02.02.2026
Прокуратура начала проверку после ДТП в Красноярском крае
Прокуратура Красноярского края сообщила о начале проверки по факту ДТП, в котором погибли четверо несовершеннолетних и один взрослый. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:41:00+03:00
2026-02-02T17:41:00+03:00
происшествия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3bffe0ad0cdbd0b6cd6d530b1e75d6b7.jpg
https://ria.ru/20260202/dtp-2071695851.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071753165_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_375b6d8b2a71a12b1978344b73f3e554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год
Происшествия, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новый год
Прокуратура начала проверку после ДТП в Красноярском крае

Прокуратура организовала проверку после ДТП с 5 погибшими в Красноярском крае

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСпасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края сообщила о начале проверки по факту ДТП, в котором погибли четверо несовершеннолетних и один взрослый.
В краевом главке МВД РФ ранее в понедельник сообщили, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека госпитализированы. Полиция возбудила уголовное дело.
"Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок детей. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
Последствия ДТП на 947 км автодороги Москва-Уфа в Татарстане - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП
Вчера, 13:18
 
ПроисшествияКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала