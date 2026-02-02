https://ria.ru/20260202/dtp-2071764477.html
В Красноярском крае шесть человек госпитализировали после ДТП
В Красноярском крае шесть человек госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
В Красноярском крае шесть человек госпитализировали после ДТП
Шесть человек госпитализированы в результате ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 02.02.2026
В Красноярском крае шесть человек госпитализировали после ДТП
