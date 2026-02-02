Полиция возбудила дело после ДТП на красноярской трассе

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП под Красноярском, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.
"Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" по факту смертельного ДТП в Рыбинском муниципальном округе, в результате которого погибли пять человек", - сообщила полиция в своем Telegram-канале.
В краевом главке МВД РФ в понедельник сообщили о том, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с участием "Газели" и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы. В главном управлении МЧС сообщали РИА Новости, что в автобусе находилось 13 человек, в том числе 11 детей.