17:19 02.02.2026 (обновлено: 17:23 02.02.2026)
Полиция возбудила дело после ДТП на красноярской трассе
происшествия, красноярский край, канск, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Канск, Красноярск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Полиция возбудила дело после ДТП на красноярской трассе

© Кадр видео из соцсетейМассовое ДТП на 83 километре трассы Р-257 "Енисей" в Красноярском крае
© Кадр видео из соцсетей
Массовое ДТП на 83 километре трассы Р-257 "Енисей" в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП под Красноярском, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.
"Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" по факту смертельного ДТП в Рыбинском муниципальном округе, в результате которого погибли пять человек", - сообщила полиция в своем Telegram-канале.
В краевом главке МВД РФ в понедельник сообщили о том, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с участием "Газели" и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы. В главном управлении МЧС сообщали РИА Новости, что в автобусе находилось 13 человек, в том числе 11 детей.
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае
ПроисшествияКрасноярский крайКанскКрасноярскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
