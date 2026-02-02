Рейтинг@Mail.ru
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае
17:14 02.02.2026 (обновлено: 19:23 02.02.2026)
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСпасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Два борта санавиации вылетели из Красноярска для оказания помощи пострадавшим в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Из Красноярска вылетели два борта санавиации: реаниматолог, плюс нейрохирург в Бородино, реаниматолог в Канск. Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в оперативном режиме", - сказала собеседница агентства.
По данным минздрава в Бородино, летят три реаниматолога из центра охраны материнства детства, два фельдшера из центра охраны материнства и детства, нейрохирург из центра охраны материнства и детства, нейрохирург из двадцатой больницы, детский хирург из двадцатой больницы.
В Канск летят специалисты краевой клинической больницы: три реаниматолога, два фельдшера, один нейрохирург. Детский хирург будет привлечен из канской больницы.
В краевом главке МВД РФ в понедельник сообщили о том, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с участием "Газели" и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы. В главном управлении МЧС сообщали РИА Новости, что в автобусе находилось 13 человек, в том числе 11 детей.
Массовое ДТП на 83 километре трассы Р-257 Енисей в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Полиция возбудила дело после ДТП на красноярской трассе
Вчера, 17:19
 
ПроисшествияКрасноярскКанскРыбинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
