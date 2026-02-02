https://ria.ru/20260202/dtp-2071762976.html
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае - РИА Новости, 02.02.2026
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае
Два борта санавиации вылетели из Красноярска для оказания помощи пострадавшим в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:14:00+03:00
2026-02-02T17:14:00+03:00
2026-02-02T19:23:00+03:00
происшествия
красноярск
канск
рыбинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3bffe0ad0cdbd0b6cd6d530b1e75d6b7.jpg
https://ria.ru/20260202/dtp-2071763760.html
красноярск
канск
рыбинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071753165_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_375b6d8b2a71a12b1978344b73f3e554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, канск, рыбинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Канск, Рыбинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае
Два борта санавиации вылетели из Красноярска для помощи пострадавшим в ДТП
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Два борта санавиации вылетели из Красноярска для оказания помощи пострадавшим в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Из Красноярска
вылетели два борта санавиации: реаниматолог, плюс нейрохирург в Бородино
, реаниматолог в Канск
. Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в оперативном режиме", - сказала собеседница агентства.
По данным минздрава в Бородино, летят три реаниматолога из центра охраны материнства детства, два фельдшера из центра охраны материнства и детства, нейрохирург из центра охраны материнства и детства, нейрохирург из двадцатой больницы, детский хирург из двадцатой больницы.
В Канск летят специалисты краевой клинической больницы: три реаниматолога, два фельдшера, один нейрохирург. Детский хирург будет привлечен из канской больницы.
В краевом главке МВД РФ
в понедельник сообщили о том, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с участием "Газели" и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы. В главном управлении МЧС
сообщали РИА Новости, что в автобусе находилось 13 человек, в том числе 11 детей.