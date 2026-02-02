Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае

Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Два борта санавиации вылетели из Красноярска для оказания помощи пострадавшим в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Из Красноярска вылетели два борта санавиации: реаниматолог, плюс нейрохирург в Бородино , реаниматолог в Канск . Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в оперативном режиме", - сказала собеседница агентства.

По данным минздрава в Бородино, летят три реаниматолога из центра охраны материнства детства, два фельдшера из центра охраны материнства и детства, нейрохирург из центра охраны материнства и детства, нейрохирург из двадцатой больницы, детский хирург из двадцатой больницы.

В Канск летят специалисты краевой клинической больницы: три реаниматолога, два фельдшера, один нейрохирург. Детский хирург будет привлечен из канской больницы.