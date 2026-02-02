Рейтинг@Mail.ru
Пять автомобилей столкнулись под Ярославлем, движение на трассе затруднено - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 02.02.2026 (обновлено: 17:10 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/dtp-2071761376.html
Пять автомобилей столкнулись под Ярославлем, движение на трассе затруднено
Пять автомобилей столкнулись под Ярославлем, движение на трассе затруднено - РИА Новости, 02.02.2026
Пять автомобилей столкнулись под Ярославлем, движение на трассе затруднено
Пять автомобилей столкнулись на федеральной автодороге Р-132 "Золотое кольцо" в Ярославской области, движение на трассе затруднено, сообщила Госавтоинспекция... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:06:00+03:00
2026-02-02T17:10:00+03:00
происшествия
ярославская область
ярославский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071762210_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6bedc1948b62d7fc33b351f858869f69.jpg
https://ria.ru/20251116/moskva-2055346421.html
ярославская область
ярославский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071762210_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_90da65d67e4a68e548f7b6c1e39e15bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, ярославский район
Происшествия, Ярославская область, Ярославский район
Пять автомобилей столкнулись под Ярославлем, движение на трассе затруднено

На трассе «Золотое кольцо» в Ярославской области столкнулись пять машин

© Фото : Госавтоинспекция Ярославской областиМассовое ДТП на федеральной автодороге Р-132 "Золотое кольцо" в Ярославской области
Массовое ДТП на федеральной автодороге Р-132 Золотое кольцо в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Госавтоинспекция Ярославской области
Массовое ДТП на федеральной автодороге Р-132 "Золотое кольцо" в Ярославской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на федеральной автодороге Р-132 "Золотое кольцо" в Ярославской области, движение на трассе затруднено, сообщила Госавтоинспекция региона.
"На… ФАД Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района произошло столкновение 5 транспортных средств. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей
16 ноября 2025, 22:56
 
ПроисшествияЯрославская областьЯрославский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала