Пять автомобилей столкнулись под Ярославлем, движение на трассе затруднено
Пять автомобилей столкнулись на федеральной автодороге Р-132 "Золотое кольцо" в Ярославской области, движение на трассе затруднено, сообщила Госавтоинспекция... РИА Новости, 02.02.2026
На трассе «Золотое кольцо» в Ярославской области столкнулись пять машин