16:44 02.02.2026 (обновлено: 18:48 02.02.2026)
Модульный дом стал причиной ДТП под Красноярском
Модульный дом стал причиной ДТП в Красноярском крае, где погибли пять человек, в том числе дети, сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, красноярский край, канск, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год
Происшествия, Красноярский край, Канск, Красноярск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новый год
Модульный дом стал причиной ДТП под Красноярском

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСпасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Модульный дом стал причиной ДТП в Красноярском крае, где погибли пять человек, в том числе дети, сообщает краевой главк МВД России.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом", — говорится в сообщении.
Прицеп отсоединился от грузовика и выехал на встречную полосу, столкнувшись с пассажирской "Газелью".
ДТП произошло вечером 2 февраля на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". По предварительным данным МВД, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы.
