Модульный дом стал причиной ДТП под Красноярском
Модульный дом стал причиной ДТП под Красноярском
Модульный дом стал причиной ДТП в Красноярском крае, где погибли пять человек, в том числе дети, сообщает краевой главк МВД России. РИА Новости, 02.02.2026
Модульный дом стал причиной ДТП под Красноярском
Модульный дом стал причиной ДТП в Красноярском крае, где погибли пять человек