На Ставрополье перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.02.2026
15:49 02.02.2026
На Ставрополье перевернулся автобус, есть пострадавшие
Автобус, следовавший из Севастополя в Астрахань, перевернулся на Ставрополье, потому что водитель не справился с управлением, пострадали четверо, сообщила... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
севастополь
астрахань
ставропольский край
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, севастополь, астрахань, ставропольский край, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Севастополь, Астрахань, Ставропольский край, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 2 фев – РИА Новости. Автобус, следовавший из Севастополя в Астрахань, перевернулся на Ставрополье, потому что водитель не справился с управлением, пострадали четверо, сообщила прокуратура Ставропольского края.
"В Ипатовском округе водитель рейсового автобуса "Севастополь – Астрахань"… не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадали 4 человека. По данному факту прокуратура Ипатовского района проводит проверку", – говорится в сообщении.
В ГИБДД Ставрополья уточнили, что 89-летняя жительница Астраханской области госпитализирована с тупой травмой живота. Остальным пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь.
СК региона сообщил, что, по предварительным данным, водитель не учел погодные условия и превысил скорость, что привело к опрокидыванию автобуса. Следователи проводят проверку на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
