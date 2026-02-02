На Ставрополье перевернулся автобус, есть пострадавшие

ПЯТИГОРСК, 2 фев – РИА Новости. Автобус, следовавший из Севастополя в Астрахань, перевернулся на Ставрополье, потому что водитель не справился с управлением, пострадали четверо, сообщила прокуратура Ставропольского края.
"В Ипатовском округе водитель рейсового автобуса "Севастополь – Астрахань"… не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадали 4 человека. По данному факту прокуратура Ипатовского района проводит проверку", – говорится в сообщении.
В ГИБДД Ставрополья уточнили, что 89-летняя жительница Астраханской области госпитализирована с тупой травмой живота. Остальным пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь.
СК региона сообщил, что, по предварительным данным, водитель не учел погодные условия и превысил скорость, что привело к опрокидыванию автобуса. Следователи проводят проверку на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).