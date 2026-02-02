https://ria.ru/20260202/dtp-2071725712.html
Движение на трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничили из-за ДТП
Движение на трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
Движение на трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничили из-за ДТП
Движение на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничено из-за ДТП с пятью автомобилями, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.02.2026
Движение на трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничили из-за ДТП
Движение на трассе "Енисей" под Красноярском ограничили из-за ДТП с 5 машинами
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Движение на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничено из-за ДТП с пятью автомобилями, сообщила региональная Госавтоинспекция.
"На 83-м километре автодороги Р-257 "Енисей" перекрыто движение из-за столкновения пяти автомобилей… На данный момент движение осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, в ДТП пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.