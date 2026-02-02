Рейтинг@Mail.ru
Движение на трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
14:49 02.02.2026
Движение на трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничили из-за ДТП
Движение на трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничили из-за ДТП
красноярский край
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Движение на трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничили из-за ДТП

Движение на трассе "Енисей" под Красноярском ограничили из-за ДТП с 5 машинами

© Кадр видео из соцсетейМассовое ДТП на 83 километре трассы Р-257 "Енисей" в Красноярском крае
Массовое ДТП на 83 километре трассы Р-257 Енисей в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Массовое ДТП на 83 километре трассы Р-257 "Енисей" в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Движение на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае ограничено из-за ДТП с пятью автомобилями, сообщила региональная Госавтоинспекция.
"На 83-м километре автодороги Р-257 "Енисей" перекрыто движение из-за столкновения пяти автомобилей… На данный момент движение осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, в ДТП пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
