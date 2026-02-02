Рейтинг@Mail.ru
РСА раскритиковал идею обязательного взыскания выплат с виновников ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dtp-2071703215.html
РСА раскритиковал идею обязательного взыскания выплат с виновников ДТП
РСА раскритиковал идею обязательного взыскания выплат с виновников ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
РСА раскритиковал идею обязательного взыскания выплат с виновников ДТП
Страховое сообщество не поддерживает идею депутатов Госдумы об обязательном взыскании выплат с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами, сообщили РИА... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:39:00+03:00
2026-02-02T13:39:00+03:00
авто
госдума рф
осаго
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15386/64/153866493_0:1:450:254_1920x0_80_0_0_ba5f0fdb13f82ab4aff21ed7928a6ee8.jpg
https://ria.ru/20260131/moshennichestvo-2071378660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15386/64/153866493_56:0:395:254_1920x0_80_0_0_ad67acf8a16afd9b7f3752f4258d4abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, госдума рф, осаго, происшествия
Авто, Госдума РФ, ОСАГО, Происшествия
РСА раскритиковал идею обязательного взыскания выплат с виновников ДТП

Страховщики не поддержали идею об обязательном взыскании с виновников ДТП

© РИА Новости / Руслан КривобокВ офисе страховой компании
В офисе страховой компании - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
В офисе страховой компании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Страховое сообщество не поддерживает идею депутатов Госдумы об обязательном взыскании выплат с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"Предложенная инициатива обязательного регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред, не поддерживается страховым сообществом", – заявили в РСА.
РИА Новости в понедельник сообщило о подготовленном группой депутатов законопроекте, который устанавливает обязанность страховщиков предъявлять регрессные требования к виновникам ДТП в ряде случаев, например, если будет доказан умысел или опьянение причинителя вреда. По мнению авторов, это позволит исключить добровольный отказ страховщика от действий, направленных на получение денежных средств от недобросовестных причинителей вреда.
Однако в профессиональном сообществе указали, что для реализации предложений депутатов необходим прозрачный и легитимный механизм оперативного получения сведений о должнике. Сейчас такого механизма нет.
Законопроект вносит еще одно изменения в процедуру взыскания регрессных требований страховщиками - на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц предлагается распространить приказное судопроизводство - это упрощенная форма судопроизводства, которая применяется для бесспорных требований и не предполагает вызова сторону в суд.
Однако, по мнению страховщиков, таким образом вводится "сомнительная сегрегация" виновников аварий. "Для лица, не имеющего права управления - исковое производство, а для скрывшегося с места ДТП – приказное", - недоумевают в РСА.
Страховщики также отметили, что законопроекте не указаны сроки, в течение которых страховщик будет обязан предъявить требование, а также не ясно, предполагаются ли какие-то последствия для страховщика, если регрессное требование не будет предъявлено им причинителю вреда.
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Страховщик рассказал о самой популярной схеме мошенничества в каско
31 января, 07:15
 
АвтоГосдума РФОСАГОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала