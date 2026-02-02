Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП
02.02.2026
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП
происшествия, мамадышский район, renault s.a, renault clio, новый год
Происшествия, Мамадышский район, Renault S.A, Renault Clio, Новый год
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП

© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике ТатарстанПоследствия ДТП на 947 км автодороги "Москва-Уфа" в Татарстане
© Фото : Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан
Последствия ДТП на 947 км автодороги "Москва-Уфа" в Татарстане
КАЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Двухмесячная девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с бензовозом на трассе в Татарстане, сообщила Госавтоинспекция республики.
"Второго февраля на 947-м километре автодороги "Москва - Уфа" (Мамадышский район) водитель автомобиля Renault, 1994 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил наезд на стоящий впереди полуприцеп, водитель которого остановился очистить автомобиль от снега", - говорится в сообщении.
В результате ДТП двухмесячная девочка в автомобиле Renault скончалась на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП выясняются.
