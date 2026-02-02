https://ria.ru/20260202/dtp-2071695851.html
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП
Двухмесячная девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с бензовозом на трассе в Татарстане, сообщила Госавтоинспекция республики. РИА Новости, 02.02.2026
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП
