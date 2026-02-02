Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов из центра "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/drony-2071670131.html
Операторы дронов из центра "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков
Операторы дронов из центра "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков - РИА Новости, 02.02.2026
Операторы дронов из центра "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков
Операторы дронов российского центра беспилотных систем "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков ВСУ и 1308 единиц живой силы противника, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:17:00+03:00
2026-02-02T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07739aa2462d3f1914f1bbd1c3eb316a.jpg
https://ria.ru/20260202/kim-2071637184.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32d4e02fd4f542f0a415bb00974b43bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Украина
Операторы дронов из центра "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков

Операторы "Рубикона" за январь уничтожили 20 танков и 1308 единиц живой силы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Операторы дронов российского центра беспилотных систем "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков ВСУ и 1308 единиц живой силы противника, сообщил Telegram-канал центра "Рубикон".
Дроноводы центра за месяц выполнили 48 547 боевых вылетов.
"Поражены: живая сила - 1 308, танки - 20, ББМ, БМП - 146, бронетранспортеры - 36, САО - 33, букс. арт. оруд. - 35, РСЗО - 3, РЛС, РЭР, РЭБ - 170, системы связи - 1 405, инженерная тех. - 16, мототехника - 91, автомобильная тех. - 699, минометы - 13, огневые средства - 1, макеты - 18, БПЛА - 463, Баба-Яга - 749, наземные дроны - 387", - отметили в центре.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:56
Кроме того, операторы беспилотников "Рубикона" уничтожили 153 пункта управления БПЛА, 365 опорных пунктов противника, 1082 инженерных сооружений, 52 склада боекомплектов и горюче-смазочных материалов, также 1056 фортификационных сооружений и 168 средств жизнеобеспечения.
В середине декабря 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что отряды "Рубикон" стоят в авангарде войск беспилотных систем РФ, они уничтожили свыше 13 тысяч единиц вооружения и техники в зоне СВО, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала