Операторы дронов из центра "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков
Операторы дронов российского центра беспилотных систем "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков ВСУ и 1308 единиц живой силы противника, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 02.02.2026
Операторы "Рубикона" за январь уничтожили 20 танков и 1308 единиц живой силы
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Операторы дронов российского центра беспилотных систем "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков ВСУ и 1308 единиц живой силы противника, сообщил Telegram-канал центра "Рубикон".
Дроноводы центра за месяц выполнили 48 547 боевых вылетов.
"Поражены: живая сила - 1 308, танки - 20, ББМ, БМП - 146, бронетранспортеры - 36, САО - 33, букс. арт. оруд. - 35, РСЗО - 3, РЛС, РЭР, РЭБ - 170, системы связи - 1 405, инженерная тех. - 16, мототехника - 91, автомобильная тех. - 699, минометы - 13, огневые средства - 1, макеты - 18, БПЛА - 463, Баба-Яга - 749, наземные дроны - 387", - отметили в центре.
Кроме того, операторы беспилотников "Рубикона" уничтожили 153 пункта управления БПЛА, 365 опорных пунктов противника, 1082 инженерных сооружений, 52 склада боекомплектов и горюче-смазочных материалов, также 1056 фортификационных сооружений и 168 средств жизнеобеспечения.
В середине декабря 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов
сообщал, что отряды "Рубикон" стоят в авангарде войск беспилотных систем РФ, они уничтожили свыше 13 тысяч единиц вооружения и техники в зоне СВО, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией.