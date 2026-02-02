https://ria.ru/20260202/dron-2071734113.html
Силы ПВО уничтожили 15 украинских дронов в трех областях
Средства ПВО в период с 11.00 мск до 15.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Брянской... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:20:00+03:00
2026-02-02T15:20:00+03:00
2026-02-02T15:24:00+03:00
брянская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
россия
белгородская область
курская область
