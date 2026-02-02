Силы ПВО уничтожили 15 украинских дронов в трех областях

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Средства ПВО в период с 11.00 мск до 15.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило министерство обороны России.