В Курской области два человека пострадали при атаке дрона
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 02.02.2026
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона
Два человека получили осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области, их доставят в областную больницу, сообщил РИА Новости, 02.02.2026
КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Два человека получили осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области, их доставят в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"Растёт число жертв украинских нацистов. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Михайловка Рыльского района. Пострадали двое человек: у 54-летнего мужчины и 49-летней женщины лёгкие осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что как только позволит обстановка, пострадавших доставят в Курскую областную больницу.
"Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, враг продолжает подло атаковать нашу территорию. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил губернатор региона.