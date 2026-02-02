Рейтинг@Mail.ru
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dron-2071710044.html
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 02.02.2026
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона
Два человека получили осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области, их доставят в областную больницу, сообщил РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:02:00+03:00
2026-02-02T14:02:00+03:00
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
https://ria.ru/20260202/bespilotnik-2071686166.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона

В Курской области два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Два человека получили осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области, их доставят в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"Растёт число жертв украинских нацистов. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Михайловка Рыльского района. Пострадали двое человек: у 54-летнего мужчины и 49-летней женщины лёгкие осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что как только позволит обстановка, пострадавших доставят в Курскую областную больницу.
"Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, враг продолжает подло атаковать нашу территорию. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил губернатор региона.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украинский беспилотник атаковал торговый павильон в Херсонской области
Вчера, 12:42
 
Рыльский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала