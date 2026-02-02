В Курской области два человека пострадали при атаке дрона

КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Два человека получили осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области, их доставят в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

« "Растёт число жертв украинских нацистов. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Михайловка Рыльского района. Пострадали двое человек: у 54-летнего мужчины и 49-летней женщины лёгкие осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Он добавил, что как только позволит обстановка, пострадавших доставят в Курскую областную больницу.