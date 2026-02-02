ВСУ атаковали 46 населенных пунктов Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 150 беспилотниками Белгородскую область, три мирных жителя погибли, шесть ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 46 населенных пунктов в 12 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 20 снарядов, 108 беспилотников сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, коммерческом объекте, оборудовании и 23 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлки Горьковский, Чапаевский, сёла Головчино, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Рождественка подверглись 5 обстрелам с применением 20 боеприпасов и атакам 24 беспилотников, 6 из которых сбиты. В селе Головчино от удара дрона по автомобилю пострадали четыре человека. Мужчина, находившийся в тяжёлом состоянии, скончался в отделении реанимации. Остальные трое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам 2 беспилотников, которые сбиты системой ПВО, пострадала женщина, Белгородский и Борисовский округа атакованы 53 БПЛА, 45 из которых сбиты и подавлены, пострадал мужчина. По словам главы области, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 23 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены, над Волоконовским, Губкинским, Прохоровским и Яковлевским округами сбиты 11 БПЛА.
"Город Старый Оскол атакован 2 беспилотниками самолётного типа. Также над округом сбиты 10 БПЛА. В результате атаки беспилотника на частный дом погибли два человека... В Шебекинском округе... произведены атаки 25 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В селе Червона Дибровка от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
