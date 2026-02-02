Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали 46 населенных пунктов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dron-2071633653.html
ВСУ атаковали 46 населенных пунктов Белгородской области за сутки
ВСУ атаковали 46 населенных пунктов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.02.2026
ВСУ атаковали 46 населенных пунктов Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 150 беспилотниками Белгородскую область, три мирных жителя погибли, шесть ранены, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T09:34:00+03:00
2026-02-02T09:34:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3468fb24717c01ab13e207b2276d36f3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_ccc149aafa9f0af4d0b102cfc12930c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали 46 населенных пунктов Белгородской области за сутки

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 150 беспилотниками

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 150 беспилотниками Белгородскую область, три мирных жителя погибли, шесть ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 46 населенных пунктов в 12 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 20 снарядов, 108 беспилотников сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, коммерческом объекте, оборудовании и 23 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлки Горьковский, Чапаевский, сёла Головчино, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Рождественка подверглись 5 обстрелам с применением 20 боеприпасов и атакам 24 беспилотников, 6 из которых сбиты. В селе Головчино от удара дрона по автомобилю пострадали четыре человека. Мужчина, находившийся в тяжёлом состоянии, скончался в отделении реанимации. Остальные трое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам 2 беспилотников, которые сбиты системой ПВО, пострадала женщина, Белгородский и Борисовский округа атакованы 53 БПЛА, 45 из которых сбиты и подавлены, пострадал мужчина. По словам главы области, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 23 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены, над Волоконовским, Губкинским, Прохоровским и Яковлевским округами сбиты 11 БПЛА.
"Город Старый Оскол атакован 2 беспилотниками самолётного типа. Также над округом сбиты 10 БПЛА. В результате атаки беспилотника на частный дом погибли два человека... В Шебекинском округе... произведены атаки 25 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В селе Червона Дибровка от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала