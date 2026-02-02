Аудитория Долиной существенно выросла за последний месяц

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Аудитория народной артистки РФ Ларисы Долиной выросла более чем в 2,5 раза за последний месяц и достигла отметки свыше 1,5 миллиона слушателей на площадке "Яндекс. Музыка", сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.