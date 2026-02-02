Рейтинг@Mail.ru
Аудитория Долиной существенно выросла за последний месяц
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:50 02.02.2026 (обновлено: 03:51 02.02.2026)
Аудитория Долиной существенно выросла за последний месяц
Аудитория Долиной существенно выросла за последний месяц - РИА Новости, 02.02.2026
Аудитория Долиной существенно выросла за последний месяц
Аудитория народной артистки РФ Ларисы Долиной выросла более чем в 2,5 раза за последний месяц и достигла отметки свыше 1,5 миллиона слушателей на площадке... РИА Новости, 02.02.2026
культура
россия
лариса долина
сергей пудовкин
яндекс.музыка
московский городской суд
дело о квартире долиной
культура
россия
2026
россия, лариса долина, сергей пудовкин, яндекс.музыка, московский городской суд, дело о квартире долиной, культура
Культура, Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Яндекс.Музыка, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Культура
Аудитория Долиной существенно выросла за последний месяц

РИА Новости: аудитория Ларисы Долиной выросла более чем в 2,5 раза за месяц

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Аудитория народной артистки РФ Ларисы Долиной выросла более чем в 2,5 раза за последний месяц и достигла отметки свыше 1,5 миллиона слушателей на площадке "Яндекс. Музыка", сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.
"Аудитория Ларисы Долиной на всех цифровых площадках - особенный рост наблюдается на "Яндекс. Музыке", - выросла более чем 2,5 раза за последний месяц. Приток новой аудитории - это очень приятно", - сказал он.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Лариса Долина призналась публике в любви
00:19
Пудовкин также поблагодарил слушателей, особенно представителей молодого поколения, за высокий интерес к творчеству Долиной, в частности - к премьерам певицы.
"Песню "Последнее прощай" слушало более 1,5 тысячи человек одновременно. Это был пиковый результат", - отметил представитель артистки.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина спела хором со зрителями свой хит "Погода в доме" на концерте
Вчера, 22:45
 
Культура
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
