ДОМОДЕДОВО (Московская область), 2 фев - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина призналась публике в любви и выразила надежду на то, что еще долго будет радовать зрителей, выходя на сцену.

Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье.

"Сердце сегодня переполнено любовью к вам и бесконечной благодарностью за такую потрясающую поддержку. Это то, что мне сейчас очень нужно. Спасибо вам за то, что вы любите то, что я делаю. Это для меня большой знак, это стимул для меня", - сказала она со сцены, завершая концерт.

Долина добавила, что все, что она делает, посвящено зрителям.

"Мы делаем это для вас. Когда мы получаем от вас такую энергию, она в два раза превышает ту энергию, которую мы вам отдаем. Получается совершенно все волшебно - и это мне дает надежду на то, что я долго еще буду выходить на сцену. Я очень этого хочу", - поделилась певица.

Кроме того, Долина поблагодарила всех, кто пришел поддержать ее в этот вечер: своих студентов, коллег, родных и поклонников.

"Люди мои дорогие и любимые, живите счастливо, долго, живите с музыкой. Пусть в вашей жизни будут только хорошие, позитивные новости. Берегите себя и своих близких. Приходите на наши концерты. Люблю вас совершенно безгранично. Спасибо вам. До новых встреч", - заключила она.