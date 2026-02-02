Рейтинг@Mail.ru
Совет министров Союзного государства принял 15 совместных документов
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
18:30 02.02.2026
Совет министров Союзного государства принял 15 совместных документов
Совет министров Союзного государства принял 15 совместных документов - РИА Новости, 02.02.2026
Совет министров Союзного государства принял 15 совместных документов
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил 15 совместных документов по итогам состоявшегося в Москве заседания, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2026
белоруссия, россия, москва, михаил мишустин, александр турчинов
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Александр Турчинов
Совет министров Союзного государства принял 15 совместных документов

Совмин Союзного государства утвердил 15 документов по итогам заседания в Москве

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил 15 совместных документов по итогам состоявшегося в Москве заседания, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин в понедельник провели в Москве очередное заседание союзного совмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Мишустин открыл заседание совета министров Союзного государства
Вчера, 13:43
По итогам был подписан ряд документов, в том числе постановление о придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства" и резолюция о подготовке проектов документов, необходимых для запуска трансграничного пригородного железнодорожного пассажирского сообщения Союзного государства.
Кроме того, стороны приняли постановления об основных направлениях реализации положений союзного договора и об итогах торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2024 год и январь-ноябрь 2025 года.
Наряду с этим, был одобрен проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства. Также участники утвердили отчет о выполнении плана мероприятий по работе с имуществом Союзного государства.
Были приняты также резолюция о ходе разработки стратегии формирования общего информационного пространства Союзного государства на период 2026-30 годов и постановление о ходе реализации концепции миграционной политики Союзного государства в 2022-26 годах. Также подписана резолюция о выполнении одного из пунктов директивы союзного совмина "О некоторых вопросах правоприменительной практики реализации положений Договора о создании Союзного государства в части обеспечения прав граждан Белоруссии и Российской Федерации".
Стороны приняли проект о создании условий для функционирования туристского информационного центра Союзного государства, который планируют разместить в Смоленске. Кроме того, была принята резолюция о внедрении результатов, полученных в ходе реализации программы по совершенствованию системы защиты информационных ресурсов Союзного государства в условиях нарастания угроз в информационной сфере (программа "Паритет"). Также было принято решение о внесении изменений в состав комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства и резолюция о ходе выполнения решений союзного совмина. Кроме того, участники заседания утвердили постановления об основных вопросах к заседаниям совмина и высшего госсовета Союзного государства на 2026 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Совет министров СГ изучит решения для общего соцэконом пространства
Вчера, 14:03
 
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Александр Турчинов
 
 
Заголовок открываемого материала