Совет министров Союзного государства принял 15 совместных документов

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил 15 совместных документов по итогам состоявшегося в Москве заседания, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин в понедельник провели в Москве очередное заседание союзного совмина.
По итогам был подписан ряд документов, в том числе постановление о придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства" и резолюция о подготовке проектов документов, необходимых для запуска трансграничного пригородного железнодорожного пассажирского сообщения Союзного государства.
Кроме того, стороны приняли постановления об основных направлениях реализации положений союзного договора и об итогах торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2024 год и январь-ноябрь 2025 года.
Наряду с этим, был одобрен проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства. Также участники утвердили отчет о выполнении плана мероприятий по работе с имуществом Союзного государства.
Были приняты также резолюция о ходе разработки стратегии формирования общего информационного пространства Союзного государства на период 2026-30 годов и постановление о ходе реализации концепции миграционной политики Союзного государства в 2022-26 годах. Также подписана резолюция о выполнении одного из пунктов директивы союзного совмина "О некоторых вопросах правоприменительной практики реализации положений Договора о создании Союзного государства в части обеспечения прав граждан Белоруссии и Российской Федерации".
Стороны приняли проект о создании условий для функционирования туристского информационного центра Союзного государства, который планируют разместить в Смоленске. Кроме того, была принята резолюция о внедрении результатов, полученных в ходе реализации программы по совершенствованию системы защиты информационных ресурсов Союзного государства в условиях нарастания угроз в информационной сфере (программа "Паритет"). Также было принято решение о внесении изменений в состав комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства и резолюция о ходе выполнения решений союзного совмина. Кроме того, участники заседания утвердили постановления об основных вопросах к заседаниям совмина и высшего госсовета Союзного государства на 2026 год.