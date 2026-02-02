Совет министров Союзного государства принял 15 совместных документов

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил 15 совместных документов по итогам состоявшегося в Москве заседания, сообщили в Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил 15 совместных документов по итогам состоявшегося в Москве заседания, сообщили в пресс-службе российского правительства.

По итогам был подписан ряд документов, в том числе постановление о придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства" и резолюция о подготовке проектов документов, необходимых для запуска трансграничного пригородного железнодорожного пассажирского сообщения Союзного государства.

Кроме того, стороны приняли постановления об основных направлениях реализации положений союзного договора и об итогах торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2024 год и январь-ноябрь 2025 года.

Наряду с этим, был одобрен проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства. Также участники утвердили отчет о выполнении плана мероприятий по работе с имуществом Союзного государства.

Были приняты также резолюция о ходе разработки стратегии формирования общего информационного пространства Союзного государства на период 2026-30 годов и постановление о ходе реализации концепции миграционной политики Союзного государства в 2022-26 годах. Также подписана резолюция о выполнении одного из пунктов директивы союзного совмина "О некоторых вопросах правоприменительной практики реализации положений Договора о создании Союзного государства в части обеспечения прав граждан Белоруссии и Российской Федерации".