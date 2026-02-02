https://ria.ru/20260202/dodon-2071686867.html
Додон: Соцпартия Молдавии предложит выдвинуть вотум недоверия премьеру
Додон: Соцпартия Молдавии предложит выдвинуть вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 02.02.2026
Додон: Соцпартия Молдавии предложит выдвинуть вотум недоверия премьеру
Соцпартия Молдавии в ближайшее время предложит других оппозиционным политсилам подписать проект вотума недоверия премьеру Александру Мунтяну, заявил на брифинге
молдавия
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Соцпартия Молдавии в ближайшее время предложит других оппозиционным политсилам подписать проект вотума недоверия премьеру Александру Мунтяну, заявил на брифинге экс-президент республики, лидер политсилы Игорь Додон.
Ранее Додон
заявил, что Соцпартия готовится зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия кабмину.
"Мы вызовем в парламент членов правительства с отчетом. На этой неделе придет министр сельского хозяйства, затем пригласим министра энергетики, пусть и остальные готовятся. Через несколько недель мы предложим другим членам оппозиции подписать вотум недоверия, чтобы вызвать премьер-министра, который не справляется", - заявил Додон на брифинге.
Он также отметил, что социалисты будут настаивать в парламенте на пересмотре проекта госбюджета, поскольку страна тратит много средств на оборону вместо того, чтобы поддержать граждан в тяжелых экономических условиях.
Парламент Молдавии
на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии
" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.