Додон: Соцпартия Молдавии предложит выдвинуть вотум недоверия премьеру

КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Соцпартия Молдавии в ближайшее время предложит других оппозиционным политсилам подписать проект вотума недоверия премьеру Александру Мунтяну, заявил на брифинге экс-президент республики, лидер политсилы Игорь Додон.

Ранее Додон заявил, что Соцпартия готовится зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия кабмину.

"Мы вызовем в парламент членов правительства с отчетом. На этой неделе придет министр сельского хозяйства, затем пригласим министра энергетики, пусть и остальные готовятся. Через несколько недель мы предложим другим членам оппозиции подписать вотум недоверия, чтобы вызвать премьер-министра, который не справляется", - заявил Додон на брифинге.

Он также отметил, что социалисты будут настаивать в парламенте на пересмотре проекта госбюджета, поскольку страна тратит много средств на оборону вместо того, чтобы поддержать граждан в тяжелых экономических условиях.

Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, " Нашей партии " и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.