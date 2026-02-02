Песков оценил переговоры Дмитриева с американскими представителями

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Состоявшиеся в Майами переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США были конструктивными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.