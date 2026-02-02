https://ria.ru/20260202/dmitriev-2071705059.html
Песков оценил переговоры Дмитриева с американскими представителями
Песков оценил переговоры Дмитриева с американскими представителями - РИА Новости, 02.02.2026
Песков оценил переговоры Дмитриева с американскими представителями
Состоявшиеся в Майами переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:51:00+03:00
2026-02-02T13:51:00+03:00
2026-02-02T13:51:00+03:00
в мире
майами
россия
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
стив уиткофф
https://ria.ru/20260202/peskov-2071690522.html
майами
россия
сша
Песков оценил переговоры Дмитриева с американскими представителями
Песков назвал конструктивными переговоры Дмитриева в США