https://ria.ru/20260202/dmitriev-2071693760.html
Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США, заявил Песков
Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2026
Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США, заявил Песков
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию России и... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:07:00+03:00
2026-02-02T13:07:00+03:00
2026-02-02T13:07:00+03:00
экономика
россия
майами
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260202/glava-2071667387.html
россия
майами
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, майами, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Майами, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США, заявил Песков
Песков: Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США