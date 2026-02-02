Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США, заявил Песков
13:07 02.02.2026
Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США, заявил Песков
Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США, заявил Песков
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию России и... РИА Новости, 02.02.2026
Экономика, Россия, Майами, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США, заявил Песков

Песков: Дмитриев занимается экономическим взаимодействием с США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дмитриев ведет рабочие группы по экономическому взаимодействию. Вот, собственно, в основном эти вопросы находятся в сфере ведения коллегии Дмитриева", - сказал Песков журналистам, комментируя визит Дмитриева в Майами.
В субботу Дмитриев отправился на встречу с американской делегацией в Майами.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Эпштейн извлек выгоду из переворота на Украине, заявил Дмитриев
