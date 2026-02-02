https://ria.ru/20260202/dmitriev-2071628180.html
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США - РИА Новости, 02.02.2026
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что улетает в... РИА Новости, 02.02.2026
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами.
В соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) Дмитриев опубликовал фотографию карты с борта самолета и сопроводил ее подписью "в Москву".
Дмитриев в субботу провел встречу с делегацией США в Майами, назвав ее конструктивной. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская