Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/dmitriev-2071628180.html
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США - РИА Новости, 02.02.2026
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что улетает в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T08:57:00+03:00
2026-02-02T08:57:00+03:00
сша
мирный план сша по украине
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
стив уиткофф
россия
москва
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20260201/peregovory-2071506675.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мирный план сша по украине, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, стив уиткофф, россия, москва, скотт бессент
США, Мирный план США по Украине, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Россия, Москва, Скотт Бессент
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США

Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами.
В соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) Дмитриев опубликовал фотографию карты с борта самолета и сопроводил ее подписью "в Москву".
Дмитриев в субботу провел встречу с делегацией США в Майами, назвав ее конструктивной. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Это конец пути": на Западе рассказали об уступках Украины на переговорах
Вчера, 06:13
 
СШАМирный план США по УкраинеРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевСтив УиткоффРоссияМоскваСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала