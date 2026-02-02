Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели женщины после пожара в Сочи - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/chp-2071744040.html
Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели женщины после пожара в Сочи
Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели женщины после пожара в Сочи - РИА Новости, 02.02.2026
Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели женщины после пожара в Сочи
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели женщины после крупного пожара в Сочи, сообщило ведомство. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:54:00+03:00
2026-02-02T15:54:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20250921/bolnitsa-2043371847.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели женщины после пожара в Сочи

Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели женщины при пожаре в Сочи

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 2 фев – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели женщины после крупного пожара в Сочи, сообщило ведомство.
В конце декабря прошлого года автосервис, а также соседние складские помещения и здание загорелись на площади более 1 тысячи квадратных метров в Сочи. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщал, что пострадали три человека, они были госпитализированы.
"Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также А.И. Бастрыкин поручил А.К. Маслову ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах", - говорится в Telegram-канале информационного центра ведомства.
Отмечается, что жительница Краснодарского края разместила в интернете обращение, в котором выразила несогласие с ходом расследования смерти ее 37-летней дочери в этом пожаре. Утверждается, что женщина была вынуждена выпрыгнуть из окна четвертого этажа из-за ненадлежащей работы спасателей, а также потому, что в строении не было аварийных выходов.
Уточняется, что пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, где вскоре скончалась.
Глава Сочи ранее сообщал, что на верхних этажах загоревшегося здания в промзоне Сочи в конце декабря могли временно проживать люди, официально жилые дома на данной территории отсутствуют.
Исполнение поручений находится на контроле в центральном аппарате ведомства, заключили в Следственном комитете России.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Глава СК поручил возбудить дело против руководства пермской больницы
21 сентября 2025, 17:53
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала