Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели женщины после пожара в Сочи

Отмечается, что жительница Краснодарского края разместила в интернете обращение, в котором выразила несогласие с ходом расследования смерти ее 37-летней дочери в этом пожаре. Утверждается, что женщина была вынуждена выпрыгнуть из окна четвертого этажа из-за ненадлежащей работы спасателей, а также потому, что в строении не было аварийных выходов.