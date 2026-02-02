https://ria.ru/20260202/chp-2071744040.html
Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели женщины после пожара в Сочи
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели женщины после крупного пожара в Сочи, сообщило ведомство. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:54:00+03:00
сочи
россия
краснодарский край
СОЧИ, 2 фев – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели женщины после крупного пожара в Сочи, сообщило ведомство.
В конце декабря прошлого года автосервис, а также соседние складские помещения и здание загорелись на площади более 1 тысячи квадратных метров в Сочи
. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщал, что пострадали три человека, они были госпитализированы.
"Бастрыкин
поручил руководителю СУ СК России
по Краснодарскому краю
Андрею Константиновичу Маслову доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также А.И. Бастрыкин поручил А.К. Маслову ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах", - говорится в Telegram-канале информационного центра ведомства.
Отмечается, что жительница Краснодарского края разместила в интернете обращение, в котором выразила несогласие с ходом расследования смерти ее 37-летней дочери в этом пожаре. Утверждается, что женщина была вынуждена выпрыгнуть из окна четвертого этажа из-за ненадлежащей работы спасателей, а также потому, что в строении не было аварийных выходов.
Уточняется, что пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, где вскоре скончалась.
Глава Сочи ранее сообщал, что на верхних этажах загоревшегося здания в промзоне Сочи в конце декабря могли временно проживать люди, официально жилые дома на данной территории отсутствуют.
Исполнение поручений находится на контроле в центральном аппарате ведомства, заключили в Следственном комитете России.