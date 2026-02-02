Рейтинг@Mail.ru
14:25 02.02.2026 (обновлено: 14:28 02.02.2026)
В Зеленограде мужчина отобрал у ребенка беспроводные наушники
В Зеленограде мужчина отобрал у ребенка беспроводные наушники
Мужчина схватил за руку 14-летнего мальчика и отобрал у него беспроводные наушники около ТЦ в Зеленограде, заведено уголовное дело о грабеже, сообщает столичная РИА Новости, 02.02.2026
В Зеленограде мужчина отобрал у ребенка беспроводные наушники

В Зеленограде мужчина отобрал у 14-летнего мальчика наушники

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мужчина схватил за руку 14-летнего мальчика и отобрал у него беспроводные наушники около ТЦ в Зеленограде, заведено уголовное дело о грабеже, сообщает столичная прокуратура.
"Около одного из торговых центров на улице Новокрюковская злоумышленник увидел 14-летнего мальчика. Он подошел к ребенку, с силой схватил его за руку, причинив физическую боль, после чего открыто похитил беспроводные наушники, сорвав их с головы несовершеннолетнего", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 37-летний мужчина задержан, оказалось, что ранее он был судим. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
"Привлечение фигуранта к уголовной ответственности за грабеж (пункт "г" части 2 статьи 161 УК РФ) на контроле в прокуратуре", - добавили в надзорном органе.
ПроисшествияЗеленоградРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала