В Зеленограде мужчина отобрал у ребенка беспроводные наушники

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мужчина схватил за руку 14-летнего мальчика и отобрал у него беспроводные наушники около ТЦ в Зеленограде, заведено уголовное дело о грабеже, сообщает столичная прокуратура.

Отмечается, что 37-летний мужчина задержан, оказалось, что ранее он был судим. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.