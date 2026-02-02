Задержанную в Челябинской области чиновницу отправили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 2 фев - РИА Новости. Сотруднице администрации Нязепетровского муниципального округа в Челябинской области, задержанной по делу о халатности после гибели девятилетнего школьника в бесхозном колодце с водой, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.