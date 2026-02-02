Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России

Рейтинг@Mail.ru
12:28 02.02.2026
Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. РИА Новости, 02.02.2026
россия, украина, chanel, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton
Россия, Украина, Chanel, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Louis Vuitton
Вывеска магазина Chanel. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в январе 2026 года, в качестве заявителя указана "Шанель Сарл".
Под этим товарным знаком компания хочет продавать в России наборы маникюрных и педикюрных инструментов, пинцеты для бровей, а также машины для раскроя тканей и отделки кожи.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
27 января, 13:06
 
РоссияУкраинаChanelФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Louis Vuitton
 
 
