https://ria.ru/20260202/chanel-2071682947.html
Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России
Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России - РИА Новости, 02.02.2026
Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России
Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:28:00+03:00
2026-02-02T12:28:00+03:00
2026-02-02T12:28:00+03:00
россия
украина
chanel
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
louis vuitton
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_d4b3253d98c400c72d547a230a2f5d3b.jpg
https://ria.ru/20260127/microsoft-2070526271.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2b384f8af5325a86b6e5ada69a624789.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, chanel, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton
Россия, Украина, Chanel, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Louis Vuitton
Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России
Chanel подала заявку на регистрацию в России товарного знака