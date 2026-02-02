https://ria.ru/20260202/bryanskaya-oblast-2071807384.html
В Брянской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль
В Брянской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль
ВСУ атаковали FPV-дронами гражданскую машину в деревне Рудня-Цата в Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.02.2026
брянская область
В Брянской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль
